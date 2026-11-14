Microsoft khôi phục các dịch vụ sau sự cố toàn cầu

Chiều 14/11 (theo giờ Việt Nam), Microsoft thông báo trên mạng xã hội X rằng đã xử lý xong nguyên nhân gây lỗi và khôi phục dịch vụ tại những khu vực cuối cùng còn bị ảnh hưởng.

Hãng tin Reuters cũng xác nhận sự cố Microsoft 365 trên diện rộng đã được khắc phục hoàn toàn sau hơn 24 giờ gián đoạn.

Microsoft vẫn tiếp tục theo dõi hệ thống và xử lý email tồn đọng trước khi xác nhận khắc phục hoàn toàn. Trong khi đó, các dịch vụ dành cho người dùng cá nhân đã được khôi phục từ khuya 13/11 theo giờ Việt Nam.

Trang trạng thái dịch vụ của Microsoft cho thấy các ứng dụng dành cho người dùng cá nhân đã hoạt động bình thường trở lại sau sự cố toàn cầu. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong ngày 13/11, sự cố này ảnh hưởng đến người dùng tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Reuters, nền tảng Downdetector ghi nhận hơn 7,4 triệu lượt báo lỗi trên toàn cầu, có thời điểm lên tới gần 20.000 lượt mỗi phút.

Trong thời gian gián đoạn, nhiều người không thể gửi nhận email, truy cập hộp thư hoặc quản lý lịch làm việc. Một số chức năng của Teams, Copilot và SharePoint cũng bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc lên lịch họp, truy cập tài liệu và xử lý công việc.

Theo Reuters, sự cố ảnh hưởng đến nhiều cơ quan chính phủ tại Mỹ, Australia và Nhật Bản. Tại Anh, một số đơn vị thuộc hệ thống y tế công NHS phải chuyển sang sử dụng hồ sơ giấy hoặc phương thức liên lạc dự phòng. Cảnh sát London cũng gặp khó khăn khi tiếp nhận một số báo cáo tội phạm trực tuyến.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, sàn giao dịch Euronext gặp gián đoạn email, trong khi hãng vận tải Maersk cảnh báo khách hàng về tình trạng cập nhật thông tin chậm trễ.

Một số hãng hàng không Ấn Độ cũng gặp trục trặc với dịch vụ hỗ trợ qua email. Ngoài ra, các công cụ kết nối với Microsoft của OpenAI và Anthropic cũng bị ảnh hưởng.

Theo Morningstar DBRS, các công ty bảo hiểm trên toàn cầu có thể phải chi trả từ 300 đến 500 triệu USD cho những thiệt hại do sự cố Microsoft gây ra.

Từ sáng 13/11, nhiều dịch vụ của Microsoft gặp sự cố trên diện rộng, khiến người dùng không thể truy cập Outlook, Word và một số ứng dụng làm việc. Ảnh: Xuân Lực.

Trả lời VietTimes, đại diện Microsoft Việt Nam cho biết sự cố bắt nguồn từ vấn đề kỹ thuật trong quá trình nâng cấp năng lực mạng trước đó, bộc lộ sau một thay đổi mạng gần đây.

Hãng khẳng định sự cố không liên quan tấn công mạng hoặc trí tuệ nhân tạo (AI).

Người này cũng xác nhận hãng đã xử lý nguyên nhân gây lỗi, song vẫn tiếp tục khôi phục dịch vụ cho một số khách hàng và khu vực còn bị ảnh hưởng. Do quy mô sự cố lớn, Microsoft phải triển khai khôi phục theo từng giai đoạn để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Trong quá trình khắc phục, Microsoft đã điều chỉnh cấu hình, phân bổ lại lưu lượng truy cập và khởi động lại các máy chủ bị ảnh hưởng.

Hãng cũng kéo dài thời gian chờ xử lý email lên 48 giờ nhằm hạn chế nguy cơ thư bị trả lại trong lúc giải quyết lượng thư tồn đọng.

Trong thông báo trên mạng xã hội X ngày 13/11, Microsoft gửi lời xin lỗi đến khách hàng và đối tác vì sự gián đoạn kéo dài. Hãng cam kết công bố báo cáo chi tiết sau khi hoàn tất rà soát, làm rõ nguyên nhân và quá trình khắc phục sự cố.