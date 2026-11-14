Microsoft khôi phục các dịch vụ sau hơn 24 giờ gián đoạn toàn cầu, loại trừ khả năng bị tấn công mạng

Microsoft vừa khôi phục các dịch vụ sau sự cố gián đoạn trên phạm vi toàn cầu kéo dài hơn 24 giờ. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Theo Microsoft, sự cố bắt đầu từ ngày 12/11, chủ yếu xảy ra tại hệ thống thư điện tử Exchange Online, khiến nhiều người dùng không thể truy cập Outlook.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên Teams, SharePoint Online, Copilot và Defender XDR, gây ảnh hưởng công việc của nhiều cá nhân, trường học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.

Về nguyên nhân, Microsoft xác định vấn đề kỹ thuật phát sinh từ quá trình nâng cấp dung lượng mạng trước đó.

Để khôi phục hoạt động, tập đoàn phải xử lý lượng lớn thư điện tử tồn đọng và điều chỉnh lưu lượng truy cập nhằm ổn định hệ thống.

Tuy nhiên, hãng khẳng định không phát hiện dấu hiệu tấn công mạng hoặc sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nền tảng giám sát trực tuyến Downdetector, khoảng 7,4 triệu lượt báo cáo gián đoạn đã được ghi nhận tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vào thời điểm cao nhất, số phản ánh lên tới gần 20.000 lượt mỗi phút, cho thấy quy mô ảnh hưởng của sự cố.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dùng, đợt gián đoạn còn có nguy cơ gây thiệt hại kinh tế đáng kể.

Theo Reuters, đại diện tổ chức xếp hạng tín nhiệm Morningstar DBRS ước tính tổn thất được bảo hiểm trên toàn cầu có thể lên tới 300-500 triệu USD.

Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu Anderson Economic Group có trụ sở tại Mỹ nhận định, thiệt hại do suy giảm năng suất lao động có thể đạt khoảng 7 tỷ USD.

Sau khi khắc phục sự cố, Microsoft gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đối tác, đồng thời tiếp tục giám sát mức độ ổn định của các nền tảng.

Tập đoàn cũng đang rà soát nguyên nhân và xây dựng biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn tình trạng tương tự.

(theo Reuters)