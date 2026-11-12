Microsoft khai trương văn phòng mới tại TP.HCM sau 30 năm hiện diện ở Việt Nam

Ngày 12/11, Microsoft Việt Nam chính thức khai trương văn phòng tại tầng 22, tòa nhà Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo Microsoft, việc đưa văn phòng mới vào hoạt động không chỉ phục vụ nhu cầu làm việc của nhân viên mà còn tạo không gian kết nối, cộng tác với khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực phía Nam. Đây cũng là dấu mốc trong hành trình 30 năm tập đoàn đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Văn phòng mới được tổ chức theo mô hình làm việc kết hợp, với các khu vực làm việc chung, phòng tập trung và hệ thống phòng họp phục vụ cả người tham dự trực tiếp lẫn từ xa. Các phòng họp được trang bị camera, âm thanh thông minh có khả năng nhận diện người nói, điều chỉnh góc quay và chuyển nội dung viết trên bảng thành ghi chú trực tuyến.

Đáng chú ý, văn phòng còn bố trí không gian dành riêng cho khách hàng và đối tác, gồm phòng họp, hội trường đa năng phục vụ hội thảo, giới thiệu sản phẩm, đào tạo kỹ năng và các sự kiện doanh nghiệp.

Một số công nghệ cảm biến được ứng dụng để ghi nhận tần suất sử dụng không gian, từ đó tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và các tính năng hội họp, góp phần tiết kiệm năng lượng. Thiết kế cũng chú trọng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, với hệ thống cửa không chạm, biển chỉ dẫn chữ nổi và các khu vực phù hợp cho xe lăn.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, văn phòng lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh chợ nổi miền Tây Nam Bộ. Các chi tiết như vách ngăn đan lát, gỗ thuyền tái chế, tre và gốm được sử dụng nhằm tạo dấu ấn văn hóa bản địa trong không gian làm việc hiện đại.

Ông Dhanawat Suthumpun, Tổng Giám đốc Microsoft Thái Lan và các Thị trường Mới nổi, bao gồm Việt Nam, cho biết môi trường làm việc hiện nay đòi hỏi tính linh hoạt, khả năng kết nối và chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần của nhân viên. Văn phòng mới được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu này, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa Microsoft với khách hàng và đối tác

“Trong 30 năm qua, Microsoft đã đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình khai mở tiềm năng của công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc khai trương văn phòng mới tại TP.HCM hôm nay không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chặng đường đó mà còn thể hiện cam kết hiện diện và đồng hành lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam" - ông Dhanawat Suthumpun nói.

Tổng Giám đốc Microsoft Thái Lan và các Thị trường Mới nổi, bao gồm Việt Nam cũng cho biết thêm, Microsoft mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng trong hành trình chuyển đổi số, phát triển năng lực AI, mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Microsoft bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996. Trong ba thập kỷ qua, tập đoàn đã mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tham gia vào quá trình phát triển hạ tầng công nghệ, điện toán đám mây và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số.

Việc khai trương văn phòng mới tại TP.HCM được Microsoft xác định là một phần trong định hướng tiếp tục hiện diện lâu dài tại thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển năng lực AI.