Microsoft khắc phục sự cố gây gián đoạn nhiều dịch vụ trên toàn cầu

Biểu tượng Microsoft tại tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Microsoft thông báo đã có những điều chỉnh nhằm cải thiện khả năng vận hành dịch vụ, nhưng kết quả không như mong đợi. Theo đó, tập đoàn đang xác định các phương án thay thế để tăng công suất, song không nêu rõ thời điểm dịch vụ dự kiến được khôi phục hoàn toàn.

Sự cố gián đoạn kéo dài nhiều giờ ảnh hưởng đến dịch vụ email và các sản phẩm khác của tập đoàn như Teams và trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot. Microsoft cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tình trạng "quá tải" đối với hạ tầng của hãng.

Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, sáng 13/11, nhiều người dùng tại châu Âu và châu Á gặp sự cố khi truy cập các dịch vụ Microsoft Outlook, Teams và Microsoft 365. Tính đến 05h29 giờ GMT ngày 13/11, khoảng 3.300 người dùng tại Ấn Độ, 2.000 người dùng tại Đức, cùng nhiều người dùng tại Hà Lan, Pháp và các nước khác báo cáo sự cố truy cập hoặc sử dụng Microsoft Outlook. Các lỗi kỹ thuật tương tự cũng được ghi nhận đối với Microsoft 365, Teams, Store và Copilot.

Trước đó tối 12/11, các dịch vụ của Microsoft cũng gặp sự cố trên diện rộng. Riêng tại Mỹ, số người dùng báo cáo vấn đề với Outlook đã lên tới đỉnh điểm 130.000 trường hợp vào khoảng 13h theo giờ miền Đông.

Theo Downdetector, sự cố đã lan rộng ra 74 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong 1 giờ. Số lượng báo cáo sự việc liên quan đến Microsoft 365, Copilot, Teams và OneDrive đã tăng hơn 100 lần, trong khi các dịch vụ như Xbox và GitHub bị ảnh hưởng ít hơn. Lãnh đạo của Microsoft khẳng định vụ việc xảy ra không phải do tấn công mạng hay dính mã độc.