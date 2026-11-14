Microsoft khắc phục hoàn toàn sự cố làm gián đoạn nhiều dịch vụ trên toàn cầu

Biểu tượng Microsoft tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 13/11, tập đoàn chế tạo phần mềm Microsoft cho biết đã khôi phục hoàn toàn các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân sau sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến các dịch vụ hoạt động dựa trên điện toán đám mây liên quan đến bộ ứng dụng Microsoft 365, bao gồm cả Outlook.

Theo Microsoft, các dịch vụ này đã trở lại hoạt động bình thường vào lúc 23h10 (giờ địa phương). Tập đoàn này đã loại trừ khả năng tin tặc hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra sự cố này.

Thông báo trên mạng xã hội X, Microsoft nêu rõ: “Chúng tôi rất tiếc vì sự gián đoạn mà sự cố này đã gây ra cho khách hàng và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi hiện đang theo dõi quá trình phục hồi và sự ổn định của các dịch vụ trên. Đây là một vấn đề kỹ thuật, không liên quan đến tin tặc hay AI."

Trước đó, sáng 13/11, nhiều người dùng tại châu Âu và châu Á đã gặp sự cố khi truy cập các dịch vụ Microsoft Outlook, Teams và Microsoft 365.

Theo nền tảng trực tuyến theo dõi sự cố Downdetector, tính đến 05h29 (giờ GMT) cùng ngày, khoảng 3.300 người dùng tại Ấn Độ, 2.000 người dùng tại Đức, cùng nhiều người dùng tại Hà Lan, Pháp và các nước khác đã báo cáo sự cố truy cập hoặc sử dụng Microsoft Outlook.

Các lỗi kỹ thuật tương tự cũng được ghi nhận đối với Microsoft 365, Teams, Store và Copilot. Sự cố trên đã lan rộng ra 74 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong 1 giờ./.2