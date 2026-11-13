Microsoft gặp sự cố gián đoạn dịch vụ diện rộng trên toàn cầu

Sự cố này bắt đầu bùng phát vào ngày 12/11, khiến hàng chục nghìn người dùng không thể truy cập email Outlook, ứng dụng làm việc nhóm Microsoft Teams, trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot cũng như các nền tảng như SharePoint Online, OneDrive, Azure và Microsoft Store.

Tình trạng mất kết nối đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường đại học và các dịch vụ giao thông công cộng tại Mỹ, Canada và nhiều khu vực khác trên thế giới.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến dịch vụ Outlook đã tăng vọt lên tới gần 130.000 lượt trong ngày 12/11. Tại Mỹ, hàng chục nghìn người dùng báo cáo không thể gửi, nhận thư hoặc mở hộp thư điện tử trên nền tảng Exchange Online thông qua nhiều phương thức kết nối khác nhau.

Ảnh minh hoạ.

Ban đầu, Microsoft ghi nhận các trục trặc kết nối chủ yếu xảy ra ở khu vực châu Mỹ. Tuy nhiên, công ty sau đó xác nhận phạm vi ảnh hưởng đã lan rộng ra toàn cầu, tác động tới người dùng tại châu Âu, Úc và nhiều vùng lãnh thổ khác.

Ngoài các dịch vụ nội bộ của Microsoft, sự cố còn làm gián đoạn các đường truyền kết nối được ứng dụng bởi các dịch vụ trí tuệ nhân tạo từ OpenAI và Anthropic khi truy cập vào tài khoản Microsoft.

Giải thích về nguyên nhân, Microsoft khẳng định sự cố không xuất phát từ cuộc tấn công mạng hay sự gia tăng đột biến của lượng truy cập từ người dùng. Thay vào đó, vấn đề bắt nguồn từ việc một số lượng lớn máy chủ bất ngờ gặp trục trặc và không vượt qua được các quy trình kiểm tra trạng thái tự động. Sự sụt giảm năng lực vận hành này đã gây áp lực và làm quá tải hệ thống hạ tầng máy chủ còn lại.

Đại diện của Microsoft cho biết "đang nỗ lực đưa các máy chủ này trở lại hoạt động một cách an toàn".

Để xử lý tình hình, Microsoft đã tạm dừng toàn bộ việc triển khai các bản cập nhật mới, tiến hành điều phối lại lưu lượng kết nối trên mạng lưới hạ tầng toàn cầu và di chuyển lưu lượng truy cập ra khỏi các hệ thống gặp sự cố.

Bên cạnh đó, các kỹ sư công nghệ cũng thực hiện khởi động lại các máy chủ bị ảnh hưởng và thử nghiệm các thay đổi cấu hình nhằm khôi phục dung lượng hoạt động.