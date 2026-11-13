Microsoft gặp sự cố ảnh hưởng thế nào đến người dùng Việt Nam?

Microsoft gặp sự cố diện rộng ngày 12/11/2026. Nguồn ảnh: Reuters.

Microsoft gặp sự cố diện rộng, mất kết nối toàn cầu

Những phần mềm như Microsoft 365, Outlook và Teams bị gián đoạn trong hơn 5 giờ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hàng nghìn người dùng.

Reuters cho biết sự cố còn tác động đến các kết nối Microsoft mà OpenAI và Anthropic sử dụng cho dịch vụ AI. OpenAI thông báo đang điều tra lỗi khiến kết nối mới qua Microsoft connector có thể không hoạt động và một số công cụ vận hành không như mong đợi.

Theo Microsoft, sự cố xảy ra khi một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống không thể xử lý lượng công việc tăng cao. Tập đoàn khẳng định nguyên nhân không phải lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Ngay khi sự cố xảy ra, Microsoft đã và đang lập tức triển khai khắc phục nhưng chưa có xác nhận đầy đủ rằng toàn bộ sự cố diện rộng đã kết thúc.

Tính đến 18h ngày 12/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), tập đoàn vẫn đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các máy chủ bị ảnh hưởng, trong khi một số dấu hiệu phục hồi ban đầu đã xuất hiện khi người dùng dần kết nối trở lại.

Dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector cho thấy số lượt báo cáo lỗi đối với Outlook đạt đỉnh khoảng 138.058 vào 13h cùng ngày, trước khi giảm xuống còn khoảng 34.490 vào buổi tối. Đến 17h47, số lượt báo cáo sự cố với Microsoft 365 giảm còn gần 13.000, trong khi có 763 lượt báo cáo gặp khó khăn khi truy cập Teams.

Microsoft cảnh báo người dùng

Microsoft cho biết các máy chủ đã được khôi phục bước đầu vẫn duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đang chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế và đẩy nhanh quá trình đưa những máy chủ còn lại trở lại hoạt động. Microsoft cảnh báo người dùng có thể chỉ khôi phục quyền truy cập từng bước khi các ứng dụng kết nối trở lại.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động của một số doanh nghiệp và dịch vụ AI. OpenAI cho biết đang điều tra vấn đề liên quan đến các kết nối Microsoft, khiến những kết nối mới có thể bị gián đoạn và một số công cụ không hoạt động như mong đợi. Trong khi đó, Anthropic xác nhận phát hiện sự cố từ một nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của công ty.

Một trong những ảnh hưởng đáng kể như hãng sản xuất xe tải điện Workhorse Group đã phải lùi thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 từ ngày 12/11 sang ngày 16/11, với lý do hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do sự cố Microsoft trên phạm vi toàn cầu.

Với việc Microsoft gặp sự cố quy mô lớn, mất kết nối toàn cầu thì người dùng Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những cá nhân và doanh nghiệp sử dụng Microsoft 365, Outlook, Teams và các dịch vụ đám mây. Hiện chưa có thống kê về con số thiệt hại, tuy nhiên, các doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái Microsoft, cần xem xét các nguy cơ gián đoạn hệ thống email hoạt động với Outlook, nền tảng vận hành kết nối với Microsoft 365, các kết nối qua Teams.