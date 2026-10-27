Microsoft đề nghị 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện giữa làn sóng đầu tư AI

Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bloomberg và CNBC, nhân viên Microsoft tại Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ đã nhận được thư nội bộ thông báo về chương trình này vào ngày 26/10. Với tổng số khoảng 223.000 nhân viên trên toàn cầu, quy mô chương trình tương đương hơn 1/4 lực lượng lao động của tập đoàn. Các bộ phận được đề cập bao gồm Xbox, Windows, Copilot và tài chính. Nhân viên có thời hạn đến ngày 31/12/2026 để quyết định có tham gia hay không.

Trong thư gửi nhân viên, Microsoft cho biết, chương trình là một phần trong các biện pháp đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội để nhân viên phát triển nghề nghiệp và tiếp tục đóng góp cho công ty. Bà Amy Coleman, Giám đốc nhân sự Microsoft, cam kết duy trì trao đổi thông tin rõ ràng, lắng nghe phản hồi và cải thiện quá trình triển khai.

Đây không phải lần đầu Microsoft sử dụng các chương trình nghỉ việc tự nguyện để điều chỉnh nhân sự. Mùa Xuân năm 2026, tập đoàn đã đưa ra chương trình nghỉ hưu tự nguyện dành cho một số nhân viên lớn tuổi và có thâm niên lâu năm. Trong năm 2025, tập đoàn cũng cắt giảm khoảng 9.000 việc làm.

Các thay đổi về nhân sự diễn ra khi Microsoft tiếp tục rót vốn lớn vào hạ tầng AI, bao gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các dịch vụ liên quan. Tập đoàn hiện vận hành nền tảng điện toán đám mây Azure và sở hữu nền tảng phát triển phần mềm GitHub.

Theo thông tin cập nhật ngày 26/10, chương trình áp dụng với nhân viên thuộc cấp bậc nội bộ 70 trở xuống tại các bộ phận tham gia, bao gồm một số nhóm phụ trách trải nghiệm AI, Copilot, tài chính, nhân sự, Xbox và Windows + Devices. Một số bộ phận như bán hàng, tiếp thị và an ninh không thuộc diện tham gia. Microsoft chưa công bố số lượng nhân viên dự kiến chấp nhận đề nghị nghỉ việc.

Động thái này diễn ra trước khi Microsoft công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 28/10. Tập đoàn dự kiến chi khoảng 175 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, phần lớn nhằm phát triển hạ tầng AI. Chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, mua thiết bị điện toán và vận hành các hệ thống AI đang tạo sức ép lên ngân sách, trong khi các nhà đầu tư theo dõi sát khả năng chuyển hóa khoản đầu tư lớn thành doanh thu và lợi nhuận.

Microsoft mô tả chương trình là tự nguyện, cung cấp hỗ trợ tài chính và tư vấn nghề nghiệp cho nhân viên đủ điều kiện. Tập đoàn chưa công bố đầy đủ các điều khoản tài chính của từng gói. Những người chấp nhận dự kiến rời tập đoàn vào cuối năm 2026.