Microsoft dành gói trợ cấp cho 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc

Động thái này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Mỹ nỗ lực cắt giảm chi phí vận hành để dồn nguồn lực tài trợ cho các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Microsoft giới thiệu dòng máy Surface Laptop Ultra mới tích hợp nền tảng AI tại một sự kiện ra mắt sản phẩm của tập đoàn vào đầu tháng 10. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nhân sự thuộc nhiều bộ phận trọng yếu của Microsoft sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình, bao gồm mảng trải nghiệm AI, Copilot, tài chính, nhân sự, Xbox và nhóm Windows + Devices. Các đơn vị gồm tiếp thị, kinh doanh thương mại và an ninh mạng không thuộc diện áp dụng.

Trong một thông báo gửi toàn thể nhân viên, Giám đốc nhân sự Microsoft Amy Coleman nhấn mạnh, chương trình này mang đến cho những nhân sự đang cân nhắc định hướng mới ngoài công ty một lựa chọn chuyển đổi đi kèm các chính sách hỗ trợ, đồng thời tạo phương thức giúp các đơn vị tái cấu trúc lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu thay đổi.

Tương tự các tập đoàn công nghệ lớn khác, Microsoft đang đổ hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu và chip AI. Doanh nghiệp dự kiến công bố báo cáo tài chính quý I sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư và đã đưa ra dự báo mức chi tiêu vốn cho năm 2026 lên tới 175 tỷ USD.

Theo báo cáo thường niên tính đến ngày 30-6-2026, Microsoft sở hữu 223.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn cầu. Đợt tinh giản này nối tiếp chuỗi điều chỉnh nhân sự của tập đoàn từ đầu năm 2026, bao gồm gói tự nguyện nghỉ việc cho khoảng 9.000 nhân viên tại Mỹ và đợt cắt giảm 4.800 nhân sự vào tháng 7-2026 khi tái cấu trúc mảng trò chơi điện tử Xbox.

Microsoft cho biết chương trình tự nguyện nghỉ việc lần này mang tính giới hạn thời gian, dành cho nhân sự thuộc các nhóm đáp ứng điều kiện từ cấp độ 70 trở xuống tại Mỹ, Anh, Canada và Ấn Độ.

Chốt phiên giao dịch ngày 26-10, cổ phiếu Microsoft tăng khoảng 1%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm 2026 đến nay lên khoảng 10%.

Làn sóng tự nguyện nghỉ việc nhận trợ cấp đang lan rộng tại Big Tech Mỹ nhằm cắt giảm chi phí tái đầu tư cho AI.

Trước khi tiến hành đợt cắt giảm khoảng 8.000 nhân sự (tương đương 10% lực lượng lao động) vào tháng 5, Meta Platforms cung cấp gói nghỉ việc tự nguyện cho 8.750 nhân sự.

Trong khi đó, tập đoàn hạ tầng đám mây và phần mềm doanh nghiệp Oracle chi khoảng 1,84 tỷ USD cho chi phí tái cấu trúc và trợ cấp thôi việc trong năm tài chính 2026.

Đến tháng 10, Oracle tiếp tục mở rộng chương trình tự nguyện nghỉ việc cho nhân viên tại Mỹ nhằm cân đối ngân sách cho kế hoạch chi tiêu vốn 50 tỷ USD dành riêng cho hạ tầng điện toán đám mây AI.