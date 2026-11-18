Lỗi phần mềm tồn tại từ tháng 7 khiến Microsoft 365 gián đoạn gần 24 giờ. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả sơ bộ được Microsoft công bố, sự cố bắt đầu ngày 12/11, khiến người dùng không thể truy cập Outlook, Exchange Online và một số dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái Microsoft 365, trong đó có Teams và Copilot. Các dịch vụ chỉ được khôi phục hoàn toàn vào ngày hôm sau, sau gần 24 giờ gián đoạn.

Phó Chủ tịch điều hành Microsoft Charles Lamanna cho biết, nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ một lỗi tiềm ẩn trong phần mềm dành cho máy chủ cổng kết nối mạng của Microsoft 365. Lỗi này được đưa vào hệ thống từ tháng 7 nhưng không được phát hiện do chưa gây ra vấn đề trong hơn 3 tháng vận hành.

Yếu tố thứ hai là lưu lượng truy cập tăng đột ngột khi Microsoft Teams chuyển sang sử dụng cổng kết nối chính, vốn đang xử lý lưu lượng của Outlook, sau khi hệ thống dự phòng gặp trục trặc.

Trong khi đó, gần 14% năng lực máy chủ của hệ thống cổng kết nối đã ngừng hoạt động do một sự cố độc lập xảy ra trước đó. Ba yếu tố kết hợp khiến lượng yêu cầu truy cập liên tục ùn ứ, vượt quá khả năng xử lý và làm máy chủ mất khả năng phản hồi.

Microsoft cho biết quá trình khôi phục gặp khó khăn do các máy chủ vừa hoạt động trở lại lập tức phải tiếp nhận lượng yêu cầu tồn đọng lớn, dẫn đến tình trạng quá tải. Các công cụ khôi phục tự động và biện pháp quay lại phiên bản phần mềm trước đó cũng không thể nhanh chóng xử lý lỗi đã tồn tại nhiều tháng.

Sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và cơ quan công quyền tại nhiều quốc gia. Một số tổ chức phải chuyển sang sử dụng điện thoại, fax và các phương thức liên lạc thay thế.

Microsoft đã gửi lời xin lỗi khách hàng, đồng thời cho biết sẽ công bố báo cáo đầy đủ sau khi hoàn tất điều tra. Vụ việc tiếp tục cho thấy những rủi ro đối với hoạt động kinh tế - xã hội khi nhiều tổ chức phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ chủ chốt, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì phương án dự phòng khi dịch vụ số gặp sự cố.