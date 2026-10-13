Microsoft chính thức xác nhận việc tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự tại thị trường Việt Nam

Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa chính thức xác nhận những thay đổi trong cách thức vận hành và tổ chức đội ngũ tại Việt Nam, dẫn tới việc ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí việc làm của một số nhân sự. Dù xác nhận đợt tinh giản này, tập đoàn hiện vẫn chưa công bố số lượng cụ thể cũng như danh sách các bộ phận chịu tác động trực tiếp.

Đợt tái cơ cấu tổ chức và phản hồi chính thức từ Microsoft

Tối 13/10, người phát ngôn của Microsoft đã phản hồi thông tin với báo chí về tình hình nhân sự tại thị trường Việt Nam. Đại diện tập đoàn cho biết các quyết định điều chỉnh cơ cấu đội ngũ và cách thức làm việc đã tác động đến một số vị trí công việc. Tuy nhiên, quy mô chính xác của đợt tinh gọn bộ máy lần này vẫn chưa được hãng tiết lộ chi tiết.

Trước khi có tuyên bố chính thức, trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài đã lan truyền nhiều thông tin cho rằng Microsoft đang tiến hành giải thể toàn bộ đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam. Một tài khoản tự xưng là nhân sự của hãng cho biết đã nhận thông báo tham gia cuộc họp nội bộ mang tên “Cập nhật quan trọng về kinh doanh” cùng ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự (HR), với nội dung liên quan đến việc cắt giảm nhân sự trên diện rộng.

Microsoft xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam trong đợt điều chỉnh cơ cấu hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Hiện trạng đội ngũ nghiên cứu và cam kết duy trì thị trường

Trái với những đồn đoán về việc đóng cửa hoàn toàn mảng kỹ thuật, phản hồi từ Microsoft nhấn mạnh thay đổi tổ chức chỉ tác động đến một số vị trí việc làm nhất định. Hiện tại, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Microsoft tại Việt Nam đang được bố trí vận hành song song tại hai văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh việc tái cơ cấu, tập đoàn khẳng định sẽ cung cấp các giải pháp hỗ trợ cần thiết cho những nhân viên chịu ảnh hưởng trong suốt giai đoạn chuyển đổi công việc. Đồng thời, Microsoft tái khẳng định cam kết hợp tác lâu dài với toàn bộ đối tác cũng như khách hàng doanh nghiệp tại thị trường nội địa vẫn được duy trì ổn định.

Biến động cấp cao trong bộ máy quản lý khu vực

Đợt biến động nhân sự này diễn ra không lâu sau khi tập đoàn thực hiện những điều chỉnh ở cấp quản lý khu vực. Cụ thể, vào tháng 9/2025, Microsoft đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun vào vị trí Giám đốc Điều hành phụ trách nhóm thị trường mới nổi, bao gồm cả Việt Nam.

Trước thời điểm ông Dhanawat Suthumpun tiếp quản nhiệm vụ điều hành thị trường mới nổi, cương vị Tổng Giám đốc của Microsoft tại Việt Nam do bà Nguyễn Quỳnh Trâm đảm nhiệm. Đến nay, hãng công nghệ vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ thông báo bổ sung nào về giới hạn hay quy mô cuối cùng của đợt sắp xếp lại nguồn nhân lực này.