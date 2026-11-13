Microsoft chật vật khôi phục Outlook: Hạ tầng máy chủ tiếp tục phát sinh sự cố

Microsoft đã báo cáo các sự cố với hộp thư Exchange Online của người dùng và sự cố với Microsoft Teams.

Sự cố ảnh hưởng đến khả năng truy cập hộp thư Exchange Online, nền tảng cung cấp dịch vụ email cho người dùng Microsoft 365. Theo các bản cập nhật kỹ thuật, Microsoft đã triển khai nhiều biện pháp như khởi động lại máy chủ, điều chuyển lưu lượng và điều chỉnh cấu hình mạng. Tuy nhiên, quá trình phục hồi gặp thêm trở ngại khi một số máy chủ hoạt động trở lại nhưng không duy trì được trạng thái ổn định.

Máy chủ tiếp tục mất phản hồi sau khi khởi động lại

Trong quá trình điều tra, Microsoft ghi nhận một số máy chủ sau khi được khởi động lại ban đầu có thể hoạt động bình thường, nhưng tiếp tục mất khả năng phản hồi khi bắt đầu tiếp nhận lưu lượng truy cập thực tế.

Để hạn chế ảnh hưởng, Microsoft tạm thời kiểm soát một số loại lưu lượng truy cập vào hạ tầng gặp sự cố tại những khu vực nhất định. Microsoft cũng thử nghiệm xây dựng lại một phần máy chủ bằng cấu hình phần mềm trước đó, nhằm đánh giá khả năng duy trì hoạt động trước khi mở rộng biện pháp này.

Song song, Microsoft rà soát và tiến hành hoàn nguyên một số thay đổi cấu hình mạng được triển khai gần thời điểm sự cố xuất hiện. Thao tác này nhằm kiểm tra liệu những thay đổi trên có liên quan đến tình trạng mất ổn định của hệ thống hay không.

Một vấn đề kỹ thuật khác được Microsoft ghi nhận là tiến trình chịu trách nhiệm thiết lập kết nối bảo mật trên các máy chủ bị ảnh hưởng rơi vào tình trạng quá tải. Hãng đang thử nghiệm điều chỉnh cấu hình của tiến trình này trên một nhóm máy chủ trước khi triển khai rộng hơn.

Những phát hiện trên giúp Microsoft thu hẹp phạm vi điều tra và xác định thêm các điểm nghẽn trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở kết luận đây là nguyên nhân khởi phát sự cố hoặc xác định đầy đủ chuỗi lỗi dẫn đến tình trạng gián đoạn Exchange Online.

Sự cố Exchange Online ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ Microsoft 365

Do sử dụng chung dữ liệu và các thành phần hạ tầng, sự cố tại Exchange Online còn gây ảnh hưởng đến một số chức năng của những dịch vụ khác trong hệ sinh thái Microsoft 365.

Microsoft cho biết người dùng có thể gặp khó khăn khi sử dụng các tính năng của Copilot trong Microsoft 365 cần truy xuất email, lịch làm việc và dữ liệu Exchange Online. Một số yêu cầu API thông qua Microsoft Graph cũng có nguy cơ hết thời gian chờ khi truy cập dữ liệu hộp thư.

Trên Microsoft Teams, những chức năng liên quan đến lịch, lên lịch cuộc họp và một số hoạt động quản lý cuộc trò chuyện trong các tổ chức sử dụng Information Barriers có thể bị ảnh hưởng. Một số tính năng của Microsoft To Do, Planner và các dịch vụ khác phụ thuộc vào dữ liệu Exchange Online cũng có nguy cơ hoạt động không ổn định.

Diễn biến này cho thấy tác động của sự cố.Khi một thành phần hạ tầng dùng chung gặp trục trặc, những dịch vụ liên kết có thể đồng thời bị ảnh hưởng dù không trực tiếp gặp lỗi vận hành.

Microsoft đang tiếp tục theo dõi tình trạng máy chủ, điều chỉnh cấu hình và phân phối lại lưu lượng để cải thiện khả năng xử lý. Hãng chưa công bố kết luận cuối cùng về nguyên nhân gốc rễ của sự cố.