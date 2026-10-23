Microsoft cải thiện hiệu suất Windows 11 trên máy tính RAM 8 GB

Windows 11 giải phóng bộ nhớ, tăng tốc độ phản hồi. (Ảnh minh họa)

Microsoft bắt đầu triển khai các bản cập nhật Windows 11 tới người dùng phổ thông sau giai đoạn thử nghiệm trong chương trình Windows Insider. Những cải tiến mới tập trung vào tối ưu hiệu suất và quản lý bộ nhớ, với mức tăng tốc độ phản hồi được công bố lên tới 20%.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận trải nghiệm Windows của Microsoft Navjot Virk, Windows 11 hiện có khả năng lưu trữ thêm tới 2 GB dữ liệu hoạt động trong bộ nhớ RAM, thay vì phải chuyển sang bộ nhớ lưu trữ có tốc độ chậm hơn. Thay đổi này được kỳ vọng giúp hệ điều hành phản hồi tốt hơn khi người dùng mở đồng thời nhiều ứng dụng hoặc tab trình duyệt.

Ông Virk cho biết, các máy tính có RAM 8 GB sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt. Đây cũng là nhóm thiết bị được chú ý trong bối cảnh giá RAM tăng do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Windows 11 chỉ tải các widget khi người dùng mở chúng, qua đó giải phóng hơn 200 MB bộ nhớ cho những tác vụ khác. Microsoft đồng thời cải thiện tốc độ kết nối AirPods với máy tính và nâng cao tính thuận tiện, độ tin cậy của tính năng đăng nhập Windows Hello.

Với người dùng tham gia Windows Insider, Microsoft đang thử nghiệm tính năng Tìm kiếm cải tiến, tích hợp AI để thực hiện hàng nghìn thao tác trực tiếp thông qua công cụ này. Hãng cũng đang phát triển Tìm kiếm theo hướng một chatbot.

Các cập nhật khác tập trung vào ứng dụng Ảnh. Thư viện mới có khả năng tập hợp hình ảnh từ bộ nhớ cục bộ, OneDrive và iCloud. Trong khi đó, trình chỉnh sửa ảnh và trình xem ảnh gốc được kỳ vọng cải thiện tốc độ tải lần lượt 25% và 30%.

Những thay đổi trên cho thấy Microsoft đang tập trung tối ưu mức sử dụng tài nguyên hệ thống, đặc biệt trên các thiết bị có dung lượng RAM hạn chế. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính và cách người dùng sử dụng ứng dụng.