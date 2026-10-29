Microsoft báo lãi kỷ lục từ các trung tâm dữ liệu tại Australia

Biểu tượng Microsoft tại chi nhánh ở Issy-Les-Moulineaux, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tình huống này diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng sau cam kết rót 25 tỷ AUD (17,7 tỷ USD) vào thị trường sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo nộp lên Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia (ASIC) cho thấy pháp nhân Microsoft Datacentre (Australia) Pty Limited – đơn vị quản lý mạng lưới trung tâm dữ liệu của tập đoàn tại Australia – đã ghi nhận mức lợi nhuận 326 triệu AUD trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/6, đảo chiều ngoạn mục từ khoản lỗ 5,6 triệu AUD của năm trước. Doanh thu của công ty cũng tăng 33% lên 3 tỷ AUD và đã nộp 165 triệu AUD tiền thuế thu nhập.

Các trung tâm dữ liệu là nơi chứa hệ thống phần cứng vật lý làm nền tảng cho thế giới trực tuyến, từ các cuộc họp ảo, giao dịch ngân hàng cho đến các mô hình ngôn ngữ lớn như nền tảng AI tạo sinh Copilot của Microsoft – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) và Gemini (Google).

Vào tháng 4/2026, Giám đốc điều hành (CEO) Microsoft Satya Nadella đã tới Australia để công bố khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của một công ty công nghệ toàn cầu vào nước này, cam kết rót 25 tỷ AUD trong 3 năm để mở rộng các trung tâm dữ liệu. Nhờ dòng vốn liên tục từ công ty mẹ, giá trị các trung tâm dữ liệu của Microsoft tại Australia đã tăng gần gấp đôi trong 2 năm qua, từ mức 9,7 tỷ AUD vào tháng 6/2024 lên 18,1 tỷ AUD trong năm 2026. Chỉ tính riêng năm tài khóa vừa qua, Microsoft đã chi hàng tỷ AUD cho tài sản và thiết bị, bổ sung thêm gần 1 tỷ AUD giá trị tòa nhà và 3,5 tỷ AUD cho các hệ thống máy chủ.

Mặc dù đạt kết quả tài chính rực rỡ, nhưng Microsoft lại đang vướng phải những rắc rối pháp lý tại Australia. Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đang khởi kiện tập đoàn này lên Tòa án Liên bang, cáo buộc hãng có hành vi lừa dối khoảng 2,7 triệu khách hàng sở tại, khi tự ý tăng chi phí đăng ký bộ ứng dụng Office thêm 45% để ép người dùng trả tiền cho nền tảng AI Copilot, ngay cả khi họ không có nhu cầu sử dụng.