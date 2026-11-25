Văn phòng của Microsoft tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo các bản ghi nhớ nội bộ mới được công bố, Microsoft đã ban bố tình trạng “Báo động đỏ” nhằm cải tổ quy trình phòng ngừa và ứng phó với các sự cố dịch vụ lớn, sau khi đợt gián đoạn kéo dài 24 giờ trong hai ngày 12-13/11 bộc lộ những hạn chế trong hệ thống kỹ thuật và công tác xử lý khủng hoảng của hãng.

Sự cố ảnh hưởng đến người dùng tại nhiều quốc gia, trong đó có Australia, Nhật Bản và Mỹ, làm chậm hoạt động giao dịch tài chính và gián đoạn thông tin liên lạc của các hãng hàng không.

Nhiều dịch vụ của Microsoft như Exchange Online, Outlook, Teams, trợ lý AI Copilot và các sản phẩm Microsoft 365 bị gián đoạn. Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, tình trạng gián đoạn này đã lan rộng ra 74 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong vòng một giờ.

Ông Jason Henderson, người đứng đầu bộ phận Microsoft 365, đánh giá đây là sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong lịch sử dịch vụ Exchange Online, khiến số lượng người dùng không thể truy cập email trong thời gian dài chưa từng có.

Microsoft xác định nguyên nhân là lỗi về khả năng chịu tải của Windows, xuất hiện từ tháng 7 nhưng không được phát hiện. Giám đốc điều hành Satya Nadella đã công khai xin lỗi người dùng. Hãng khẳng định sự cố không liên quan đến hoạt động tấn công mạng hay các tác nhân AI.

Trong khuôn khổ chương trình “Báo động đỏ”, Microsoft triển khai 5 nhóm giải pháp nhằm cải thiện khả năng phân bổ tải, phân vùng lưu lượng truy cập theo khu vực và rút ngắn thời gian khôi phục dịch vụ. Hãng đặt mục tiêu xử lý các sự cố trên phạm vi toàn cầu trong vòng một giờ, đồng thời dự kiến ứng dụng các tác nhân AI để hỗ trợ kỹ sư nhanh chóng phân tích dữ liệu và chẩn đoán tình trạng hệ thống.

Microsoft cam kết đẩy nhanh việc khắc phục sự cố, rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong quá trình ứng phó và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa gián đoạn tương tự trong tương lai.