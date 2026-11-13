Microsoft 365, Outlook và Teams gián đoạn, ảnh hưởng hàng nghìn người dùng

Sự cố Microsoft làm gián đoạn kết nối của nhiều dịch vụ AI. (Ảnh minh họa)

Ngày 12/11, nhiều dịch vụ trực tuyến của Microsoft, trong đó có Microsoft 365, Outlook và Teams, bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật tại hệ thống máy chủ. Theo Microsoft, đến 18h cùng ngày (giờ miền Đông nước Mỹ), tập đoàn vẫn đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các máy chủ bị ảnh hưởng, dù một số dấu hiệu phục hồi ban đầu đã xuất hiện.

Dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector cho thấy, số lượt báo cáo lỗi đối với Outlook đạt đỉnh khoảng 138.058 vào 13h ngày 12/11, trước khi giảm xuống còn khoảng 34.490 vào buổi tối. Đến 17h47, số lượt báo cáo sự cố với Microsoft 365 giảm còn gần 13.000, trong khi Teams ghi nhận 763 lượt báo cáo gặp khó khăn khi truy cập.

Microsoft cho biết sự cố xảy ra khi một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống không thể xử lý lượng công việc tăng cao. Tập đoàn khẳng định nguyên nhân không phải do lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Để khắc phục, Microsoft đang chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa những máy chủ còn lại trở lại hoạt động. Các máy chủ được khôi phục bước đầu vẫn duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, hãng cảnh báo người dùng có thể chỉ khôi phục quyền truy cập từng bước khi các ứng dụng kết nối trở lại.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến một số dịch vụ AI. OpenAI cho biết đang điều tra vấn đề liên quan đến các kết nối Microsoft, khiến những kết nối mới có thể bị gián đoạn và một số công cụ không hoạt động như mong đợi. Anthropic cũng xác nhận phát hiện sự cố từ một nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của công ty.

Được biết, tháng trước, nền tảng điện toán đám mây Azure của tập đoàn cũng xảy ra gián đoạn, ảnh hưởng đến các phần mềm phục vụ công việc của Microsoft và hoạt động của nhiều ngành trên thế giới.