Microsoft 365 gián đoạn toàn cầu: máy chủ ngừng hoạt động khiến Outlook, Teams, Copilot tê liệt

Sự cố hạ tầng diện rộng đã khiến Outlook, Microsoft Teams, Copilot, OneDrive và Azure đồng loạt gặp trục trặc trên toàn thế giới. Microsoft xác định nguyên nhân là một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, đẩy áp lực quá tải lên phần hạ tầng còn lại. Đến thời điểm cập nhật, hãng vẫn chưa công bố thời gian cụ thể để toàn bộ dịch vụ ổn định trở lại.

Hàng loạt dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 đồng loạt gặp sự cố. Ảnh: Adobe Stock

Phạm vi ảnh hưởng: từ email cá nhân đến công cụ bảo mật doanh nghiệp

Người dùng tại nhiều quốc gia liên tục phản ánh tình trạng không thể truy cập hoặc kết nối bình thường với các nền tảng của Microsoft. Outlook là một trong những dịch vụ nhận nhiều phản ánh nhất, khi ứng dụng email báo lỗi kết nối máy chủ và không thể hoạt động ổn định.

Theo trang công nghệ BleepingComputer, nhiều người dùng đã thông báo về tình trạng gián đoạn. Trong khi đó, Downdetector ghi nhận lượng báo cáo sự cố tăng mạnh vào chiều thứ Năm.

Tác động không dừng ở ứng dụng dành cho cá nhân. Các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp như Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Defender XDR và Microsoft 365 Copilot cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Thông qua trung tâm quản trị Microsoft 365, hãng xác nhận sự cố với mã MO1550821 và cảnh báo khách hàng có thể gặp khó khăn khi kết nối với nhiều dịch vụ thiết yếu.

Không phải truy cập tăng đột biến: khi vài máy chủ gục ngã kéo theo cả dây chuyền

Ban đầu, Microsoft nhận định gián đoạn có thể liên quan đến áp lực tải hạ tầng tăng cao tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy nguyên nhân thực sự không phải lượng người dùng truy cập tăng đột biến.

Cụ thể, một số máy chủ của Microsoft bất ngờ không còn khả dụng. Khi các máy chủ này ngừng hoạt động, phần hạ tầng còn lại phải tiếp nhận và xử lý lượng kết nối lớn hơn, dẫn đến quá tải. Trong cập nhật trên mạng xã hội X, hãng khẳng định lưu lượng truy cập không phải nguyên nhân trực tiếp, mà việc máy chủ mất khả năng hoạt động mới tạo thêm áp lực lên các hệ thống đang vận hành.

Vì nhiều dịch vụ dùng chung hạ tầng, hiện tượng quá tải dây chuyền này khiến sự cố lan sang nhiều nền tảng cùng lúc thay vì chỉ giới hạn ở một ứng dụng riêng lẻ.

Dòng thời gian của sự cố

Trước mốc 13h26, hãng đã tiếp nhận các báo cáo về tình trạng kết nối Exchange Online bất thường tại khu vực châu Mỹ. Dù vậy, Microsoft sau đó xác nhận người dùng ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới đều có khả năng bị ảnh hưởng.

Cách Microsoft xử lý: giảm tải, phân bổ lại và khởi động lại máy chủ

Để khắc phục, Microsoft đã tạm dừng toàn bộ hoạt động triển khai hệ thống và phân bổ lại lưu lượng truy cập trên hạ tầng toàn cầu. Hãng cũng chuyển hướng thêm các kết nối khỏi những hệ thống gặp sự cố nhằm giảm tải cho các máy chủ còn hoạt động. Song song đó, các máy chủ bị ảnh hưởng được khởi động lại để từng bước khôi phục năng lực xử lý.

Tuy nhiên, Microsoft thừa nhận các biện pháp ban đầu chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Qua kiểm tra chuyên sâu, đội ngũ kỹ thuật phát hiện một tiến trình cốt lõi trên các máy chủ bị ảnh hưởng đang rơi vào tình trạng quá tải, làm suy giảm khả năng xử lý của toàn hệ thống.

Hãng đồng thời xem xét hoàn tác một số thay đổi cấu hình được triển khai gần đây. Theo kỳ vọng của Microsoft, việc đảo ngược một số bản cập nhật cấu hình có thể góp phần rút ngắn thời gian khắc phục.

Tín hiệu phục hồi đầu tiên và những giới hạn còn lại

Trong thông báo mới trên X, Microsoft cho biết một phần máy chủ đã được khôi phục và duy trì trạng thái hoạt động ổn định. Công ty cũng chuyển hướng lưu lượng sang các tuyến kết nối thay thế tại những khu vực có thể thực hiện, qua đó ghi nhận tín hiệu phục hồi bước đầu, dù phạm vi cải thiện vẫn còn hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ, hãng đã đơn giản hóa quy trình khôi phục đối với các máy chủ còn lại. Dù vậy, người dùng có thể phải chờ đợi khi các ứng dụng lần lượt kết nối trở lại. Điều này đồng nghĩa quá trình khôi phục diễn ra theo từng giai đoạn, thay vì mọi dịch vụ hoạt động bình thường trong cùng một thời điểm.

Bài học về rủi ro hạ tầng dùng chung

Diễn biến lần này cho thấy một điểm yếu đặc trưng của các hệ sinh thái đám mây tích hợp: khi nhiều dịch vụ cùng dựa trên một hạ tầng, việc một nhóm máy chủ mất khả năng hoạt động có thể kéo theo hàng loạt ứng dụng khác. Việc Microsoft phải tạm dừng triển khai hệ thống và xem xét hoàn tác thay đổi cấu hình cũng cho thấy các thay đổi gần đây được đưa vào diện kiểm tra khi xử lý sự cố.

Hiện Microsoft chưa công bố thời điểm toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ trở lại ổn định. Người dùng và quản trị viên có thể theo dõi thông tin sự cố mã MO1550821 trong trung tâm quản trị Microsoft 365 và các cập nhật của hãng trên mạng xã hội X.