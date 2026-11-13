Microsoft 365 gặp sự cố diện rộng, Outlook ghi nhận hơn 138.000 lượt báo lỗi

Rạng sáng 13/11, dịch vụ thư điện tử Outlook cùng nhiều ứng dụng thuộc Microsoft 365 gặp sự cố trên diện rộng, khiến người dùng không thể đăng nhập, gửi nhận email hoặc truy cập dữ liệu công việc. Microsoft đã xác nhận sự cố và đang triển khai các biện pháp khắc phục, theo BleepingComputer.

Theo Reuters, vào khoảng 1h ngày 13/11, Downdetector ghi nhận 138.058 lượt báo lỗi liên quan đến Outlook. Đến 6h cùng ngày, con số này giảm còn khoảng 34.490 lượt.

Giao diện Outlook hiển thị thông báo lỗi kết nối, không thể truy cập vào sáng 13/11. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhiều người dùng cho biết hộp thư không tải được nội dung, quá trình đăng nhập liên tục thất bại hoặc email không thể gửi đi. Với các doanh nghiệp sử dụng Outlook làm công cụ liên lạc chính, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc trao đổi thông tin, xử lý công việc và quản lý lịch họp.

Theo BleepingComputer, Microsoft ban đầu ghi nhận sự cố truy cập hộp thư Exchange Online tại khu vực châu Mỹ. Tuy nhiên, hãng sau đó xác nhận tình trạng gián đoạn kết nối Microsoft 365 có thể ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu.

Không chỉ Outlook, sự cố còn ảnh hưởng đến Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot và một số công cụ quản trị dành cho doanh nghiệp.

Trên Teams, người dùng có thể gặp lỗi khi xem lịch hoặc lên lịch họp do phụ thuộc Exchange Online, trong khi chức năng nhắn tin và họp trực tuyến cơ bản phần lớn vẫn hoạt động.

Lý giải về nguyên nhân sự cố, Microsoft cho biết một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống quá tải. Bộ phận xử lý kết nối bảo mật cũng gặp trục trặc, song nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Nhiều dịch vụ Microsoft 365 gặp sự cố diện rộng, ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu. Ảnh: BleepingComputer.

Để khắc phục, Microsoft đã chuyển hướng truy cập, khởi động lại máy chủ và điều chỉnh cấu hình hệ thống. Hãng cũng kiểm tra những thay đổi mạng được thực hiện trước thời điểm xảy ra sự cố.

Không chỉ ảnh hưởng đến các ứng dụng Microsoft, sự cố còn tác động đến dịch vụ của bên thứ 3. Theo Reuters, OpenAI ghi nhận lỗi ở một số công cụ tích hợp, trong khi Anthropic xác nhận tính năng kết nối Microsoft 365 bị gián đoạn.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, đến 8h30 sáng ngày 13/11, Microsoft vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn các dịch vụ.