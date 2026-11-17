Trả lời phỏng vấn bằng văn bản, ông Mark Reiten, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Bộ phận Điện toán Thông minh của Microchip đã lần lượt giải thích lý do Microchip mua lại Hailo, cách tập đoàn ghép công nghệ NPU của Hailo vào danh mục sản phẩm sẵn có và những gì khách hàng cùng giới phát triển có thể chờ đợi khi hai bên về chung một nhà.

PV: Xin ông vui lòng cho biết lý do chính và thời điểm liên quan đến thương vụ Microchip mua lại công ty Hailo, và thương vụ này tạo ra cho Microchip tầm quan trọng chiến lược cũng như mang lại lợi thế gì trong thị trường AI tại biên (Edge AI) đang phát triển nhanh chóng?

Ông Mark Reiten: Chúng tôi đã có nhiều lần gặp gỡ trao đổi trên tinh thần hợp tác với đại diện công ty Hailo trong suốt nhiều năm qua và đã quen thuộc với danh mục sản phẩm của họ. Đội ngũ của Hailo cũng rất quan tâm đến khả năng hợp tác với Microchip. Để nâng cao hiệu quả của thương vụ mua lại công ty Hailo, chúng tôi đã gộp bộ phận kinh doanh của họ với hai bộ phận kinh doanh của chúng tôi là: Bộ phận vi xử lý (MPU) và AI tại biên (Edge AI). Mảng AI tại biên đã cấp phép sở hữu trí tuệ NPU từ Ceva, Inc. để bổ sung công nghệ tăng tốc AI vào một số sản phẩm của Microchip. Bộ phận kinh doanh MPU là một trong những doanh nghiệp đối tác AI tại biên đã khởi động chương trình tạo sản phẩm tăng tốc AI và đang trong quá trình thiết kế vào năm nay.

Dòng sản phẩm của Hailo góp phần đẩy nhanh lộ trình phát triển MPU của chúng tôi sớm lên nhiều năm và giờ đây chúng tôi có thể sử dụng VLSI MPU, các ứng dụng và tài nguyên kỹ thuật sản phẩm để hỗ trợ nhân sự của Hailo. Sự kết hợp này tạo ra bước tiến nhảy vọt trong quá trình phát triển dòng sản phẩm đa lõi có bộ tăng tốc và không sử dụng bộ tăng tốc đẳng cấp thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu từ cơ sở khách hàng vô cùng đa dạng của chúng tôi. Ngoài ra, khi các bộ phận kinh doanh khác thuộc Microchip muốn tích hợp công nghệ tăng tốc AI hiệu suất cao vào thiết bị của họ, công nghệ NPU của Hailo cũng vô cùng tiềm năng.

PV: Microchip sẽ tích hợp công nghệ NPU của Hailo với các danh mục sản phẩm MCU, MPU, FPGA, analog và bảo mật hiện có của mình như thế nào? Từ góc độ Giải pháp Hệ thống Toàn diện, điều này sẽ mang lại giá trị khác biệt nào cho khách hàng?

Ông Mark Reiten: Việc sáp nhập đội ngũ MPU với Hailo sẽ là lợi ích ban đầu vô cùng to lớn mà chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được từ thương vụ này. Điều đó có thể tạo ra các thiết kế tham chiếu cho nhiều thị trường khác nhau mà Microchip phục vụ. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục đánh giá giá trị và cơ hội lâu dài khi khai thác quyền sở hữu trí tuệ và nhân sự trong tương lai.

PV: Microchip có tiếp tục cung cấp các NPU Hailo độc lập cùng các gói danh mục danh mục giải pháp trao tay kết hợp với chip analog và kết nối không? Hailo sẽ đóng vai trò then chốt nào trong danh mục AI nhúng (Embedded AI) rộng hơn của Microchip?

Ông Mark Reiten: Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục cung cấp toàn bộ danh mục sản phẩm Hailo hiện có. Sự bền vững về mặt cung ứng và thực hành loại bỏ sản phẩm theo yêu cầu cảu khách hàng là điều mà nhiều khách hàng đánh giá cao về Microchip. Chúng tôi dự định sử dụng các sản phẩm Hailo làm "điểm tựa" cho toàn bộ giải pháp hệ thống của mình. Các bộ tăng tốc và SoC Hailo có thể được tích hợp vào những sản phẩm phức tạp trong đó có thể sử dụng các sản phẩm analog, nguồn điện, bộ nhớ, kết nối, MCU và nhiều sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi.

PV: Những điểm nghẽn nghiêm trọng nhất về mặt kỹ thuật và kinh doanh mà các nhà phát triển Edge AI đang đối mặt hiện nay là gì, và thương vụ mua lại này sẽ trực tiếp giảm bớt áp lực về hiệu quả năng lượng, thời gian đưa sản phẩm, giải pháp ra thị trường và Tổng chi phí sở hữu (TCO) như thế nào?

Ông Mark Reiten: Các mô hình AI đòi hỏi rất nhiều tài nguyên bộ nhớ, và giá DRAM đã tăng lên mức làm tăng giá của hầu hết các hệ thống tăng tốc AI đến mức không thể chấp nhận được. Để giải quyết vấn đề đó, điểm mạnh của kiến trúc luồng dữ liệu Hailo được phát huy vì kiến trúc NPU của công ty tích hợp dung lượng bộ nhớ lớn bên trong NPU. Nhiều mô hình AI có thể được tải toàn bộ vào NPU, giúp tránh được yêu cầu DRAM bên ngoài cho nhiều ứng dụng. Kiến trúc này cũng có mức tiêu thụ điện năng thấp nhất vì mô hình AI không cần phải di chuyển từ bộ nhớ sang NPU trong quá trình xử lý.

PV: Các giải pháp bán dẫn AI đòi hỏi đầu tư đáng kể vào SDK phần mềm và duy trì hệ sinh thái, vốn được coi là gánh nặng đối với các startup như Hailo. Điều đó có được xem xét đến trong thương vụ mua lại công ty không, và Microchip dự định mở rộng khung phần mềm của Hailo như thế nào dựa trên hạ tầng kỹ thuật toàn cầu?

Ông Mark Reiten: Hailo có bộ SDK rất mạnh và được đánh giá cao trên thị trường. Bằng chứng từ cộng đồng của họ - cộng đồng Raspberry Pi (RPi, một đối tác lớn) và các diễn đàn trực tuyến khác như Reddit và Stack Overflow - cho thấy, bộ công cụ phần mềm Hailo và mô hình zoo (có sẵn hơn 180 mô hình được hỗ trợ) là một trong những công cụ tốt nhất hiện có. Đây là một trong những mối quan tâm chính của chúng tôi vì luồng phần mềm AI là vấn đề rất khó. Chúng tôi biết các đối thủ cạnh tranh cũng gặp nhiều khó khăn với vấn đề này, và hiện chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia của Microchip để hỗ trợ hoạt động phát triển trong tương lai. Chúng tôi tiếp nhận phần lớn đội ngũ nhân sự phần mềm từ Hailo và sẽ bổ sung thêm nhân lực khi cần thiết.

Ông Mark Reiten, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Bộ phận Điện toán Thông minh của Microchip

Thương vụ Microchip mua lại Hailo tác động trực tiếp đến ba nhóm gồm khách hàng, doanh nghiệp phát triển thiết bị AI tại biên và cộng đồng nhà phát triển. Khách hàng đang sử dụng chip Hailo có thể yên tâm về nguồn cung khi Microchip cam kết tiếp tục cung cấp toàn bộ danh mục sản phẩm. Họ cũng có thêm lựa chọn tích hợp chip xử lý AI (NPU) với vi xử lý, linh kiện analog, bộ nguồn, bộ nhớ và kết nối trong cùng hệ sinh thái sản phẩm của Microchip.

Các doanh nghiệp phát triển thiết bị AI tại biên có cơ hội giảm chi phí nhờ những giải pháp loại bỏ bộ nhớ DRAM gắn ngoài trong nhiều ứng dụng, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện. Trong khi đó, cộng đồng nhà phát triển vẫn có thể sử dụng bộ công cụ SDK và kho hơn 180 mô hình AI của Hailo, đồng thời nhận thêm sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia Microchip.

Với Microchip, thương vụ này bổ sung công nghệ tăng tốc AI vào danh mục bộ vi xử lý MPU, tạo điều kiện để tập đoàn kết hợp năng lực của Hailo với các bộ phận kinh doanh khác. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Reiten chưa công bố giá trị thương vụ, thời điểm hoàn tất hay kế hoạch phát triển sản phẩm cụ thể. Ông cũng cho biết Microchip vẫn đang đánh giá giá trị lâu dài của tài sản trí tuệ và đội ngũ nhân sự Hailo. Đây là những yếu tố sẽ quyết định khả năng Microchip chuyển lợi thế từ thương vụ thành sức cạnh tranh thực tế trên thị trường AI tại biên.