Mick Jagger tiếp tục sáng tác, tương lai của The Rolling Stones vẫn đầy hứa hẹn

The Rolling Stones được cho là đã trở lại phòng thu sau khi nghệ sĩ saxophone Courtney Pine tiết lộ vừa thu âm cùng Mick Jagger cách đây vài tuần. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng về sản phẩm tiếp theo của ban nhạc rock huyền thoại, chỉ vài tháng sau khi album Foreign Tongues ra mắt và đạt thành tích ấn tượng tại Anh.

Thông tin được Courtney Pine chia sẻ trong chương trình Private Passions của BBC Radio 3, phát sóng ngày 11/10. Nam nhạc sĩ cho biết anh vừa tham gia một buổi thu âm cùng Mick Jagger phục vụ cho The Rolling Stones.

“Mick là một nghệ sĩ tuyệt vời”, Pine nhận xét, đồng thời thừa nhận thế giới nhạc pop khác biệt đáng kể so với môi trường âm nhạc mà anh vốn quen thuộc.

Dù chưa có xác nhận chính thức về mục đích của buổi thu âm, tiết lộ này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi The Rolling Stones vừa phát hành album phòng thu thứ 25 mang tên Foreign Tongues vào ngày 10/7. Hiện vẫn chưa rõ những bản thu mới có được sử dụng cho album tiếp theo của nhóm hay không.

Courtney Pine không phải người xa lạ với Mick Jagger. Nghệ sĩ saxophone từng hợp tác với giọng ca huyền thoại trong album solo Wandering Spirit phát hành năm 1993. Nhớ lại trải nghiệm khi đó, Pine kể rằng phần trình diễn của anh từng bị loại khỏi một phiên bản album. Sau đó, anh bất ngờ nhận được lời mời đến Los Angeles để thu âm cho một phiên bản khác của cùng sản phẩm.

Trước lời đề nghị được làm việc với Mick Jagger, Pine không ngần ngại nhận lời. Câu chuyện cho thấy mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ đã kéo dài nhiều thập niên, đồng thời mở ra khả năng họ tiếp tục hợp tác trong những dự án âm nhạc mới.

Trước tiết lộ của Courtney Pine, Mick Jagger từng đề cập đến khả năng The Rolling Stones tiếp tục phát hành album mới. Trong cuộc phỏng vấn với NME hồi tháng 6, nam ca sĩ cho biết ông đã bắt đầu sáng tác trước khi Foreign Tongues chính thức ra mắt.

Khi được hỏi liệu album này có thể trở thành phần thứ hai trong chuỗi ba album liên tiếp hay không, Jagger trả lời rằng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ông cũng tiết lộ mình đã bắt tay vào viết nhạc cho những dự án tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải mọi sáng tác của Jagger đều được dành riêng cho The Rolling Stones. Nam nghệ sĩ cho biết ông có nhiều ý tưởng âm nhạc và sẵn sàng để những ca khúc không phù hợp với ban nhạc được chuyển đến các nghệ sĩ khác. Theo Jagger, việc có ý tưởng là lý do để tiếp tục sáng tác, thay vì tự giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nhất định.

Đầu năm nay, Keith Richards cũng khẳng định Jagger sẽ không ngừng tạo ra âm nhạc mới. Theo Richards, nguồn năng lượng tích cực trong quá trình thực hiện Foreign Tongues đã tiếp thêm động lực để các thành viên tiếp tục làm việc.

Phát hành ngày 10/7, Foreign Tongues trở thành album thứ 15 của The Rolling Stones đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng album tại Anh, giúp ban nhạc cân bằng thành tích với The Beatles. Trong bài đánh giá, NME nhận xét sản phẩm mang đến cảm giác tươi mới và tinh tế, cho thấy các thành viên vẫn duy trì được sức sáng tạo đáng chú ý sau nhiều thập niên hoạt động.

Trong khi triển vọng về album mới đang thu hút sự quan tâm, khả năng The Rolling Stones trở lại sân khấu vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Ban nhạc đã hủy kế hoạch lưu diễn tại các sân vận động ở Anh và châu Âu trong năm 2026 do Keith Richards không thể cam kết tham gia. Trước đó, Mick Jagger từng bày tỏ mong muốn tiếp tục biểu diễn cùng các thành viên và hy vọng nhóm có thể tổ chức một số buổi diễn trong năm 2027.

Nam ca sĩ cũng để ngỏ khả năng The Rolling Stones trở lại lễ hội Glastonbury, nơi ban nhạc từng có màn trình diễn đáng nhớ vào năm 2013.

Ronnie Wood, thành viên còn lại của nhóm, cũng bày tỏ sự sẵn sàng cho một chuyến lưu diễn mới. Tuy nhiên, ông thừa nhận quyết định cuối cùng phụ thuộc vào sự đồng thuận của tất cả thành viên, đặc biệt khi mức độ nhiệt tình giữa họ không hoàn toàn giống nhau.

Vì vậy, tiết lộ của Courtney Pine hiện mới là dấu hiệu cho thấy Mick Jagger và The Rolling Stones có thể vẫn đang tiếp tục hoạt động trong phòng thu, chứ chưa đủ để khẳng định album mới đã được lên kế hoạch phát hành. Dẫu vậy, việc Jagger chủ động sáng tác và ban nhạc được cho là tiếp tục thu âm cho thấy hành trình âm nhạc của những huyền thoại rock này vẫn chưa có dấu hiệu khép lại.