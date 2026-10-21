MICHELIN Key 2026: Hơn 470 khách sạn mới, Việt Nam có 21 đại diện

Sau nhiều tháng đánh giá độc lập và ẩn danh, các thẩm định viên MICHELIN Guide đã lựa chọn thêm hơn 470 khách sạn tại 79 điểm đến trên toàn cầu. Danh sách năm 2026 đánh dấu lần thứ hai MICHELIN Key được công bố trên phạm vi toàn cầu, đồng thời mở rộng đến 10 điểm đến mới và ghi nhận hơn 80 khách sạn được nâng hạng.

Danh sách cập nhật trên các nền tảng của MICHELIN Guide (The 2026 MICHELIN Key Hotels: A Guide to the Global Selection) giúp du khách tra cứu cấp độ MICHELIN Key và tìm gợi ý cho hành trình sắp tới.

Theo ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guide, danh sách phản ánh sự đổi mới của ngành lưu trú, từ khách sạn độc lập và boutique đến các dự án của tập đoàn quốc tế.

“Lần công bố danh sách MICHELIN Key toàn cầu thứ hai này phản ánh rõ nét động lực tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dịch vụ lưu trú trong năm nay. Với gần 470 cơ sở lưu trú mới được vinh danh, chúng tôi đang chứng kiến sự phát triển không ngừng các trải nghiệm lưu trú, được thúc đẩy bởi ngày càng nhiều dự án sáng tạo với nhiều hoài bão. Trên khắp thế giới, các nhà điều hành khách sạn đang tái định nghĩa trải nghiệm lưu trú thông qua những mô hình tương tác toàn diện, mang tính cá nhân hóa và thực tế hơn”, ông Gwendal Poullennec chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guide thì năng lực đổi mới sáng tạo này hiện diện không chỉ tại các điểm đến đã nổi tiếng mà còn ở những thị trường du lịch đang phát triển. Nhiều xu hướng đổi mới được dẫn dắt bởi đội ngũ Quản lý khách sạn độc lập có tầm nhìn và đang trở thành nguồn cảm hứng cho toàn ngành. Đồng thời, quá trình chuyển mình này cũng được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư từ những tập đoàn quốc tế lớn.

“Danh sách tuyển chọn năm 2026 vì vậy tôn vinh sự đa dạng, sức sống mạnh mẽ và sự xuất sắc của một ngành đang không ngừng phát triển, liên tục mở rộng giới hạn của trải nghiệm lưu trú và truyền cảm hứng để du khách khám phá những điểm đến mới.” ông Gwendal Poullennec nói.

Châu Âu, châu Á dẫn đầu số khách sạn mới

Các khách sạn được bổ sung có quy mô, phong cách, bối cảnh và mức giá khác nhau. Châu Âu và châu Á ghi nhận số lượng khách sạn mới tăng mạnh nhất. Mức tăng nổi bật xuất hiện tại nhiều thị trường ở châu Âu và châu Á, trong đó có Pháp, Ý, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.

Châu Mỹ cũng có thêm nhiều khách sạn đáng chú ý, trong khi các thẩm định viên ghi nhận chất lượng những cơ sở mới tại châu Phi và châu Đại Dương.

Năm 2026, MICHELIN Key lần đầu hiện diện tại 10 điểm đến mới, gồm Armenia, Benin, Botswana, Kazakhstan, Liechtenstein, Mông Cổ, Myanmar, Rwanda, Slovakia và Zimbabwe.

Hiện MICHELIN Guide có hơn 9.400 khách sạn trong danh sách toàn cầu, trong đó 2.832 khách sạn được trao MICHELIN Key. Trong tổng số khách sạn đạt danh hiệu, 155 cơ sở có Ba MICHELIN Key, 657 cơ sở có Hai MICHELIN Key và 2.020 cơ sở có Một MICHELIN Key. Tại châu Âu, Pháp và Ý dẫn đầu với khoảng 220 MICHELIN Key mỗi nước; toàn khu vực có hơn 1.300 khách sạn được vinh danh tại hơn 35 điểm đến.

Đáng chú ý, Việt Nam có 21 khách sạn đạt MICHELIN Key năm nay. Một khách sạn được nâng hạng từ Một lên Hai MICHELIN Key, trong khi tám khách sạn lần đầu nhận Một MICHELIN Key. Trong đó Sofitel Legend Metropole Hanoi được nâng hạng từ Một MICHELIN Key lên Hai MICHELIN Key. Các khách sạn lần đầu tiên được trao Một MICHELIN Key gồm: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Meliá Vinpearl Quang Binh, Mai House Saigon Hotel, Mia Saigon – Luxury Boutique Hotel, Jiva Hoa Lu Retreat, Namia River Retreat – Wellness Inclusive Resort, Garrya Mu Cang Chai, Legacy Yen Tu – MGallery.

Trong số những khách sạn được vinh danh năm nay Southern Ocean Lodge (Úc) được đánh giá là mang đến trải nghiệm lưu trú xuất sắc ở cấp độ vượt trội. Ảnh: lightfoottravel.com

Danh hiệu cao nhất có thêm 18 khách sạn mới trong năm 2026: sáu tại châu Á, tám tại châu Âu, hai tại châu Đại Dương, một tại châu Phi và một tại châu Mỹ. Trong số đó có Borgo Santandrea ở bờ biển Amalfi, Ý, và Southern Ocean Lodge tại Úc, đều được đánh giá mang đến trải nghiệm lưu trú xuất sắc ở cấp độ vượt trội.

Bốn giải thưởng đặc biệt

Tuyển chọn năm 2026 còn trao bốn giải thưởng đặc biệt, ghi nhận thành tựu về kiến trúc và thiết kế, chăm sóc sức khỏe, khách sạn mới khai trương và khả năng kết nối với bản sắc điểm đến.

Giải thưởng Kiến trúc và Thiết kế MICHELIN Guide thuộc về Desert Rock Resort tại Umluj, Saudi Arabia, công trình được kiến tạo hài hòa trong khung cảnh núi Hijaz. Giải thưởng Chăm sóc sức khỏe toàn diện MICHELIN Guide được trao cho Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway tại Đức, nổi bật với các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đa dạng.

Giải thưởng Khách sạn Mới của năm MICHELIN Guide vinh danh Airelles Palladio Venice tại Venice, Ý. Đây là khách sạn Airelles đầu tiên ngoài nước Pháp, có tầm nhìn hướng ra kênh đào Giudecca.

Giải thưởng Điểm đến bản địa MICHELIN Guide thuộc về Londolozi Game Reserve tại khu vực Kruger, Nam Phi, khu nghỉ dưỡng safari tiên phong với lịch sử lâu đời trong việc kết nối du khách với thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Danh sách MICHELIN Key 2026 là nguồn tham khảo để du khách lựa chọn nơi lưu trú và khám phá những trải nghiệm khách sạn khác nhau. Danh sách mới mở rộng lựa chọn lưu trú cho du khách.