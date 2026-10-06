Michelin đến Phú Quốc, cuộc đua ẩm thực tại đảo Ngọc bắt đầu

Một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Ảnh minh họa: Thảo Chi

Ngày 1.10.2026, Michelin Guide chính thức công bố mở rộng khảo sát đến Phú Quốc, đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến thứ tư tại Việt Nam, sau Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Danh sách Michelin Guide Vietnam 2027 dự kiến được công bố vào giữa năm 2027, đúng thời điểm Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị APEC 2027.

Sự xuất hiện của Michelin vì thế không chỉ là câu chuyện một vài nhà hàng có thể nhận sao. Với một điểm đến vốn được biết đến bởi biển, đảo và hệ thống nghỉ dưỡng, việc được đưa vào cẩm nang ẩm thực quốc tế mở ra khả năng biến ăn uống thành một lý do riêng để du khách chọn Phú Quốc, thay vì chỉ là hoạt động đi kèm trong mỗi kỳ nghỉ.

Từ món ăn địa phương đến lý do để du khách lên đường

Phú Quốc đã có nền tảng để phát triển du lịch ẩm thực từ khá lâu. Ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích, nhum, cá sòng nướng, nước mắm, hồ tiêu… là những món ăn hay sản vật quen thuộc, gắn với đời sống biển đảo và văn hóa làng chài.

Theo định hướng của Michelin, chính mối liên kết với biển cả, nước mắm, hồ tiêu và văn hóa làng chài tạo nên bản sắc riêng của Phú Quốc. Điều này cũng mở ra cơ hội để những nguyên liệu vốn quen thuộc với người dân địa phương được nhìn dưới một góc độ khác khi bước vào các nhà hàng chuyên nghiệp.

Hiện ẩm thực đảo Ngọc tồn tại khá rõ hai lớp. Một bên là các quán ăn gia đình, hàng quán truyền thống tại Dương Đông, Hàm Ninh với cách chế biến gần gũi, ít cầu kỳ. Bên kia là hệ thống nhà hàng trong các khu nghỉ dưỡng 5 sao, nơi nguyên liệu địa phương được kết hợp với kỹ thuật và phong cách của những đầu bếp có kinh nghiệm quốc tế.

Sự giao thoa này đang tạo ra nhiều cách tiếp cận mới. The Home Pizza chẳng hạn, đưa gỏi cá trích, vịt H'Mông hay sầu riêng vào những món pizza theo phong cách riêng. Ở phân khúc cao cấp, gỏi cá trích, mực trứng hay cá thu một nắng có thể được xử lý, trình bày theo kỹ thuật hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên câu chuyện về nguyên liệu bản địa.

Nếu được Michelin ghi nhận, những thay đổi này có thể diễn ra nhanh hơn. Một món ăn địa phương khi xuất hiện trong hành trình trải nghiệm của du khách quốc tế sẽ không còn đơn thuần là “đặc sản phải thử”, mà có thể trở thành một phần của câu chuyện về điểm đến.

Michelin sẽ kéo cả nhà hàng hạng sang lẫn quán bình dân vào cuộc

Những cái tên được nhắc đến trong cuộc đua Michelin 2027 cho thấy bức tranh ẩm thực Phú Quốc không chỉ xoay quanh những nhà hàng sang trọng.

Ở nhóm fine dining và nhà hàng nghỉ dưỡng, Pink Pearl by Olivier E. tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay theo đuổi ẩm thực Pháp - Địa Trung Hải trong không gian dinh thự kiến trúc Gatsby do Bill Bensley thiết kế, dưới sự dẫn dắt của đầu bếp từng đạt sao Michelin Olivier Elzer.

Tại La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, Seta tập trung vào ẩm thực Quảng Đông đương đại với dimsum thủ công và các món quay, trong khi Mare theo phong cách Ý - Địa Trung Hải.

Corallo tại Premier Village Phu Quoc kết hợp hải sản địa phương với nguyên liệu nhập khẩu. COCO Beach House tại New World Phu Quoc khai thác hải sản nướng theo phong cách Việt, còn Herring Bar tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đưa gỏi cá trích và hải sản vào không gian cao cấp.

Ở chiều ngược lại, Bún quậy Kiến Xây, Thanh Hùng hay Bún kèn Út Lượm lại có lợi thế nằm ở chính sự bình dân và bản sắc địa phương. Bún quậy với bún tươi làm tại chỗ, chả tôm, chả cá và chén nước chấm tự pha; bún kèn kết hợp cá biển, nước cốt dừa và rau sống đều là những trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác.

Đây cũng là điểm khác biệt của hệ thống Michelin. Cơ hội không chỉ dành cho nhà hàng có mức chi tiêu cao. Các địa chỉ bình dân có thể hướng đến Bib Gourmand hoặc Michelin Selected nếu đáp ứng được những yêu cầu của cẩm nang.

Danh sách năm 2027 vì thế có thể tạo ra một bản đồ ẩm thực nhiều tầng cho Phú Quốc, từ quán địa phương đến nhà hàng trong resort. Bức tranh này còn có khả năng mở rộng khi đại lộ Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) và các resort mới như Rixos Phu Quoc đi vào hoạt động.

Chuẩn hóa để đi xa nhưng đừng đánh mất vị biển đảo

Michelin thẩm định ẩn danh dựa trên 5 tiêu chí gồm chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn, sự hài hòa của hương vị, cá tính của đầu bếp và tính nhất quán. Điều này đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với hệ thống nhà hàng Phú Quốc, đặc biệt là những cơ sở vốn vận hành theo kinh nghiệm gia đình hoặc quy mô nhỏ.

Thách thức không nằm ở việc biến mọi quán ăn thành nhà hàng cao cấp. Điều quan trọng hơn là nâng chất lượng nguyên liệu, quy trình chế biến, vệ sinh, cách phục vụ và sự ổn định của món ăn mà không làm mất đi cách ăn, cách nấu vốn tạo nên bản sắc của đảo.

Nếu chạy theo tiêu chuẩn một cách máy móc, những món ăn địa phương có nguy cơ trở nên giống nhau giữa các nhà hàng. Ngược lại, khi biết giữ nguyên liệu, câu chuyện và hương vị cốt lõi, Michelin có thể trở thành động lực để những giá trị sẵn có được làm tốt hơn và kể với du khách bằng một ngôn ngữ chuyên nghiệp hơn.

Thời điểm Michelin công bố danh sách đầu tiên tại Phú Quốc cũng tạo thêm một cơ hội đặc biệt khi đảo Ngọc chuẩn bị đón APEC 2027. Đây là dịp để giới thiệu cùng lúc hai diện mạo của ẩm thực địa phương: những món ăn gắn với làng chài và các mô hình nhà hàng hiện đại có khả năng phục vụ khách quốc tế.

Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của Michelin không nằm ở số sao mà Phú Quốc có thể nhận được. Nếu hệ sinh thái ẩm thực được nâng lên đồng đều, từ quán bình dân đến nhà hàng cao cấp, đảo Ngọc có thể tiến thêm một bước trong việc biến hải sản, nước mắm, hồ tiêu và văn hóa biển thành lợi thế cạnh tranh.

Khi ấy, du khách đến Phú Quốc không chỉ để nghỉ dưỡng, ngắm biển hay ở resort. Họ có thêm một lý do để lên đường: tìm và thưởng thức những hương vị chỉ có ở đảo Ngọc.