Michael Olise solo ấn tượng, Pháp hạ Bỉ chiếm ngôi đầu bảng

Olise có tình huống xé toang hàng thủ Bỉ. Ảnh: EPA.

Khoảnh khắc thiên tài của Michael Olise ở phút 88 giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Bỉ trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A UEFA Nations League A. Bàn thắng duy nhất từ pha độc diễn của Olise giúp thầy trò HLV Zinedine Zidane duy trì mạch trận toàn thắng và chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai trận.

Trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Kylian Mbappe vì chấn thương đầu gối, HLV Zinedine Zidane gây bất ngờ lớn khi thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Quyết định trao cơ hội đá chính cho ba tân binh gồm Jacquet, Diouf và Da Cunha mang lại làn gió tươi mới cho lối chơi của Les Bleus.

Trong khi đó, huấn luyện viên Mark Van Bommel bên phía đội chủ nhà vẫn giữ nguyên bộ khung đã đánh bại Italy, ngoại trừ việc cất chân sút kỳ cựu Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bỉ và Pháp lập tức đẩy cao nhịp độ và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Đội khách suýt có bàn mở tỷ số ở phút 12 khi Desire Doue có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt hậu vệ rồi dứt điểm dội xà ngang khung thành của Senne Lammens.

Sức ép tiếp tục được tuyển Pháp duy trì với các pha bắn phá liên hồi từ cánh của Bradley Barcola và Maghnes Akliouche. Tình huống thót tim nhất diễn ra ở phút 27 khi cú sút cận thành của Pierre Kalulu bị tiền vệ Romeo Lavia phá bóng ngay trên vạch vôi giải nguy cho Bỉ.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà tỏ ra khá bế tắc khi nhạc trưởng Kevin De Bruyne liên tục bị phong tỏa và chỉ biết trông chờ vào các pha phản công. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội hòa 0-0.

Olise ghi bàn ở phút 88. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co vẫn không hạ nhiệt khi các cơ hội ăn bàn liên tục xuất hiện. Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Doue, tân binh Lucas Da Cunha tiếp tục khiến cổ động viên Bỉ thót tim với cú nã đại bác từ cự ly 25 mét đưa bóng dội trúng cột dọc.

Bỉ vùng lên đáp trả quyết liệt trong khoảng 20 phút cuối trận. Cầu thủ vào sân thay người Dodi Lukebakio suýt trừng phạt sự mất tập trung của hàng thủ Pháp, nhưng thủ môn Mike Maignan đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm ở góc hẹp. Mặc dù liên tục tung các ngòi nổ nhằm tìm kiếm bàn thắng, HLV Van Bommel phớt lờ chân sút Lukaku trên băng ghế dự bị.

Tưởng chừng trận đại chiến sẽ khép lại với kết quả hòa không bàn thắng, bước ngoặt định mệnh đã xuất hiện ở phút 88.

Nhận bóng từ đường chuyền của Rayan Cherki bên phần sân nhà, Michael Olise thực hiện pha tăng tốc ấn tượng vượt qua Maxim De Cuyper trước khi tung cú sút chân trái găm thẳng bóng vào góc xa, làm rung mành lưới Bỉ. 1-0 cho Pháp.

Olise đang trải qua giai đoạn thăng hoa. Ở vòng đấu gần nhất tại Bundesliga, Olise xuất sắc lập cú hattrick khi Bayern Munich hủy diệt Union Berlin 7-0.

Kết thúc 90 phút, Pháp đánh bại Bỉ 1-0. Chiến thắng tối thiểu thứ hai liên tiếp khẳng định dấu ấn chiến thuật và khả năng đọc trận đấu xuất sắc của Zinedine Zidane. Đội hình thử nghiệm của Les Bleus đã đứng vững trước thử thách khó nhằn, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A.

Ngược lại, thất bại ở quãng thời gian cuối trận giáng một đòn đau vào tham vọng của Bỉ, buộc họ phải tìm lại cảm giác chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu kế tiếp vào ngày 3 tháng 10.

Kết quả chung cuộc: Bỉ 0 - 1 Pháp

Cầu thủ ghi bàn:

Pháp: Michael Olise (88')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.