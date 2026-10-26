Michael Carrick tuyên bố yêu Man United, phủ nhận chia tay

Theo Daily Mail, thất bại trước Bournemouth khiến chiếc ghế của Carrick lung lay dữ dội. Man United đã thua 6 trong 12 trận ở mùa giải này và rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Ban lãnh đạo đội bóng đứng trước sức ép lớn, trong bối cảnh CLB có thể phải bổ nhiệm nhà cầm quân thứ ba trong năm nay.

Khi được hỏi liệu có nghĩ mình sắp bị sa thải hay không, Carrick cho biết ông hiểu rõ tình hình nhưng không dự đoán quyết định của ban lãnh đạo.

“ Tôi hiểu hoàn toàn tình cảnh hiện tại. Tôi không kỳ vọng điều gì theo hướng nào cả. Tôi vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Tôi yêu nơi này và sẽ luôn làm những gì tôi cho là tốt nhất cho CLB, bất kể quyết định được đưa ra là gì”, Carrick chia sẻ.

HLV Michael Carrick khẳng định ông không có ý định nói lời chia tay người hâm mộ Manchester United sau thất bại 0-3 trước Bournemouth tại Old Trafford. Ảnh: Manchester United

Nhà cầm quân người Anh thừa nhận ông không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đồng thời nhận trách nhiệm về thành tích của đội bóng. “Tôi đã cố gắng làm mọi thứ có thể để không rơi vào tình cảnh này. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi không thể ngăn điều đó xảy ra. Tôi đã gắn bó với CLB trong thời gian dài và thật đau lòng khi chứng kiến đội bóng trải qua giai đoạn như hiện tại”, ông nói.

Sau trận thua Bournemouth, Carrick đi một vòng quanh sân Old Trafford để cảm ơn người hâm mộ. Hình ảnh nhà cầm quân người Anh đặt tay lên ngực, trông đầy xúc động, làm dấy lên suy đoán rằng ông đang nói lời tạm biệt trước khả năng bị sa thải.

Tuy nhiên, Carrick nhanh chóng bác bỏ cách hiểu này. “Đó không phải lời chia tay từ tôi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ người hâm mộ sẽ phản ứng như vậy, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ và kết nối với họ”, ông chia sẻ.

Carrick cho biết ông cần thời gian để bình tâm sau thất bại, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của các cổ động viên. Ông cũng nhấn mạnh các cầu thủ đang chịu tổn thương vì kết quả không như mong đợi.

Dù vậy, tương lai của Carrick vẫn chưa rõ ràng. Theo Daily Mail, một số nhà cái đã tạm dừng nhận cược về khả năng ông bị sa thải. Eddie Howe và Julian Nagelsmann được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng thay thế, dù bài báo cho biết cả hai đều đang không dẫn dắt CLB nào.

Carrick xác nhận ông chưa có cuộc trao đổi đáng kể nào với Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox về tương lai. Hai lãnh đạo này chỉ xuống gặp ông như thường lệ sau trận đấu.

Đáng chú ý, Bruno Fernandes không được đá chính sau những phát biểu công khai về chiến thuật của Carrick. Trước đó, đội trưởng Man United cho rằng cách tổ chức pressing của đội bóng đôi khi tạo điều kiện để đối thủ tự tin triển khai bóng. Wayne Rooney cũng chỉ trích các cầu thủ, gọi tập thể hiện tại là ích kỷ và thiếu tinh thần trách nhiệm.

Man United còn đối mặt với những câu hỏi về chính sách chuyển nhượng và cách điều hành của giới chủ. Đội bóng không bổ sung hậu vệ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong khi hàng thủ liên tục để thủng lưới.

Mùa trước, Carrick tiếp quản Man United trong vai trò HLV tạm quyền sau khi Ruben Amorim rời đi và giúp đội bóng đứng thứ ba, giành vé dự Champions League. Nhưng chỉ hai chiến thắng sau 12 trận mùa này khiến vị thế của ông thay đổi chóng mặt.

Sau thất bại 0-3 trước Bournemouth, Carrick vẫn khẳng định tình yêu với Man United, nhưng chính ông cũng không thể đưa ra câu trả lời về tương lai. Áp lực giờ đây không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà còn ở câu hỏi liệu đội bóng có thể tìm lại sự ổn định giữa những bất đồng về chiến thuật, trách nhiệm cầu thủ và cách điều hành CLB.