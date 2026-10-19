Michael Carrick tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng tháng Giêng để vực dậy Man Utd

Nhà cầm quân người Anh đang chịu áp lực ngày càng lớn khi Man Utd liên tiếp nhận những kết quả không như mong đợi.

Tuy nhiên, Carrick khẳng định, phòng thay đồ vẫn duy trì sự đoàn kết, đặc biệt sau khi Lisandro Martinez lên tiếng xin lỗi về thời điểm và cách thức chỉ trích gay gắt bộ phận tuyển dụng của câu lạc bộ.

Dù giành quyền trở lại Champions League sau hai mùa giải vắng bóng, Man Utd lại có kỳ chuyển nhượng mùa hè gây nhiều tranh cãi khi mức chi tiêu thậm chí còn thấp hơn hai đội bóng mới thăng hạng là Hull City và Ipswich Town.

Michael Carrick đang hy vọng sẽ tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng. Ảnh: EPA

Trong bối cảnh phải đối mặt với khoản nợ lớn, đội chủ sân Old Trafford ưu tiên tái thiết tuyến giữa bằng việc chiêu mộ Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba với tổng chi phí 155 triệu bảng, thay vì giải quyết tình trạng thiếu chiều sâu ở vị trí hậu vệ trái và tiền đạo.

Bất chấp những hạn chế về tài chính, Carrick khẳng định bộ phận bóng đá của Man Utd, dưới sự điều hành của Ineos, đã bắt đầu xác định các mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông chia sẻ:

“Khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo đến, bạn cần có kế hoạch và tận dụng tối đa những cơ hội có được. Hiện tại, chúng tôi chưa biết chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng luôn mang đến cơ hội, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét và tìm mọi cách để giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn”.

Theo SunSport, Carrick từng được thông báo rằng Man Utd không đủ khả năng chiêu mộ hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle trong mùa hè. Một số cầu thủ kỳ cựu cũng cho rằng chiến lược gia người Anh chưa được cung cấp đầy đủ những nhân sự cần thiết để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

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Trước thực trạng đó, Man Utd dự kiến tập trung tái thiết hàng phòng ngự trong hai kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Đây là nhiệm vụ quan trọng khi hợp đồng của Luke Shaw sắp hết hạn, trong khi câu lạc bộ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Harry Maguire và Lisandro Martinez.

Áp lực dành cho Carrick càng gia tăng khi Man Utd trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng, nhận 4 thất bại trong 9 trận đầu tiên và chỉ giành được 7 điểm sau 7 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, khiến đội bóng rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Khi được hỏi liệu có tin tưởng ban lãnh đạo sẽ tiếp tục trao thêm thời gian để xoay chuyển tình hình hay không, Carrick đáp: “Tôi tin là có, nhưng đó không phải điều khiến tôi bận tâm. Tôi đến đây để giành chiến thắng trong các trận đấu, đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài là phát triển câu lạc bộ và đưa Man Utd trở lại vị thế vĩ đại”.

Nhà cầm quân người Anh cũng thừa nhận đội bóng chưa thể đáp ứng những kỳ vọng về chuyên môn trong thời gian gần đây. Ông nhấn mạnh: “Xét về thành tích và danh hiệu, đây vẫn là một câu lạc bộ vĩ đại, nhưng chúng tôi cần thể hiện được đẳng cấp tương xứng trên sân cỏ. Thời gian qua, chúng tôi chưa thực sự đạt đến trình độ đó và tôi hiểu điều này.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ về bản thân, hoàn cảnh cá nhân, mình còn bao nhiêu thời gian hay tương lai sẽ ra sao. Không có cá nhân nào quan trọng hơn câu lạc bộ này”.

Trong bối cảnh Man Utd đang chật vật tìm lại phong độ, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng được xem là cơ hội quan trọng để Carrick bổ sung những vị trí còn thiếu, cải thiện sức cạnh tranh và từng bước đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.