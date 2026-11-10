Michael Carrick đặt lãnh đạo MU vào thế khó xử

Thoạt nhìn, nếu MU còn giữ Michael Carrick sau hai trận thua đậm trước Como và Bournemouth, thì chiếc ghế của ông lẽ ra phải an toàn hơn sau chiến thắng Roma và trận hòa Aston Villa.

Tuy nhiên, mọi chuyện không theo logic như vậy. Sau khi chần chừ đưa ra quyết định tương lai Carrick cách đây hai tuần, lãnh đạo MU hiểu rằng, quãng nghỉ dành cho các ĐTQG sắp tới là thời điểm thuận lợi nhất để thay đổi HLV.

Chiếc ghế Michael Carrick vẫn đang lung lay - Ảnh: Shutterstock

Cảm xúc cuồng nhiệt từ hai trận cầu gần đây khó che lấp thực tế: MU đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Họ chỉ thắng 1/10 vòng đầu tiên và chưa có thêm chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày 30/8.

Những con số ấy vẽ nên bức tranh ảm đạm cho Michael Carrick. Các đồng chủ sở hữu CLB, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã cố gắng hậu thuẫn ông. Dù vậy, họ vẫn hoài nghi liệu Carrick có phải là người phù hợp để đưa MU tiến lên.

Sau trận, nhà cầm quân 45 tuổi khẳng định, ông sẽ không từ chức. Qua cách nói, Michael Carrick nghĩ mình vẫn sẽ dẫn dắt MU tại Anfield hai tuần nữa.

Sự tự tin ấy có cơ sở. Vẫn giữ được ghế qua hai thất bại 1-4 trước Como và 0-3 Bournemouth, đội bóng của Carrick cho thấy những tín hiệu tích cực hơn trong các trận gần đây.

MU tự đẩy mình vào thất bại trước Chelsea dù chơi tốt trong hiệp 1. Sau đó, họ thể hiện tinh thần và bản lĩnh khi lội ngược dòng trước Roma, rồi hai lần san bằng cách biệt hai bàn để hòa 4-4 với Aston Villa.

Tuy nhiên, những điểm yếu vẫn hiện rõ và đáng báo động. MU thủng lưới 15 bàn qua 5 trận. Trận nào cũng có lúc để lọt lưới liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn.

Hàng thủ tệ, MU thủng lưới 15 bàn trong 5 trận gần nhất - Ảnh: Shutterstock

Họ nhận 2 bàn thua trong 8 phút trên sân Como, 2 bàn trong 5 phút trước Bournemouth, 2 bàn trong 14 phút trên sân Chelsea và 2 bàn trong 6 phút trước Roma. Gặp Aston Villa, họ còn 2 lần rơi vào cảnh ấy, lần lượt nhận 2 bàn thua trong 3 phút và 2 bàn trong 5 phút đầu mỗi hiệp.

Việc liên tục để thủng lưới dồn dập cho thấy MU dễ dao động về tâm lý. Ở chiều ngược lại, đội bóng chứng tỏ được bản lĩnh khi vùng lên từ những tình thế tưởng chừng vô vọng.

'Quỷ đỏ' rõ ràng đã chơi tốt hơn. Tuy nhiên, khi mùa giải sang tháng 11 mà HLV trưởng vẫn nói về "hai thái cực" trong màn trình diễn của đội, ban lãnh đạo có lý do để lo ngại.

Giám đốc Berrada và Wilcox bật dậy ăn mừng lúc Patrick Dorgu ghi bàn gỡ hòa 4-4 ở phút 96. Ngay trước đó, hẳn cả hai đều hiểu rằng, họ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc sa thải Carrick.

Nếu Carrick bay ghế, đó cũng nên là dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của hai vị lãnh đạo. Họ điều hành CLB suốt 3 năm thất bại và trông chật vật đến tội nghiệp.

Các cầu thủ MU có kết quả khả quan hơn trong 2 trận gần đây - Ảnh: Shutterstock

Những vấn đề ở MU có gốc rễ sâu xa. Một số đồng chủ sở hữu hiếm khi xuất hiện đã coi CLB như chiếc thẻ tín dụng của riêng mình suốt 21 năm.

Một đồng chủ sở hữu khác lại đổ tiền vào dự án để đánh bóng tên tuổi mà những CĐV chẳng mấy quan tâm, đồng thời bổ nhiệm các vị trí then chốt những người chỉ nói điều ông muốn nghe.

Tiếc cho Michael Carrick - người dễ thay thế nhất luôn là HLV trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia người Anh có cơ sở để lập luận rằng, ông có thể xoay chuyển tình thế.

Dù vậy, đội bóng Carrick vẫn dao động giữa hai thái cực mà chính ông nhắc đến. Khi MU ở sát ngưỡng phải lao vào cuộc đua trụ hạng, ông sẽ phải chấp nhận bất cứ quyết định nào BLĐ đưa ra.