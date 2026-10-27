Mía đường Sơn La (SLS): Lợi nhuận bốc hơi 72%, doanh nghiệp sạch nợ vay chuẩn bị chia cổ tức 100%

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp, doanh nghiệp xóa sạch nợ vay ngắn hạn

Theo báo cáo tài chính quý 1 niên độ 2026 đến 2027 tính từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/06/2027, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 269 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu sụt giảm, giá vốn hàng bán lại tăng 12% lên mức gần 248 tỷ đồng. Yếu tố này khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bị thu hẹp 73%, chỉ còn 21 tỷ đồng. Hệ quả là biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 26% của cùng kỳ xuống chỉ còn 8%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 7% và chi phí tài chính giảm 23% còn gần 1,4 tỷ đồng. Ở mảng chi phí vận hành, chi phí bán hàng tăng 42% lên gần 627 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 42% lên hơn 7,4 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, Mía đường Sơn La báo lãi sau thuế hơn 23 tỷ đồng trong quý 1, giảm khoảng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Mía đường Sơn La ghi nhận ở mức 1.851 tỷ đồng, giảm gần 248 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho giảm tới 50%, từ mức 488 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn hơn 243 tỷ đồng, trong đó riêng thành phẩm giảm mạnh từ hơn 425 tỷ đồng xuống còn hơn 180 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên mức 739 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu khách hàng đạt 603 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ dương gần 194,8 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm mạnh 80%, từ hơn 336 tỷ đồng xuống còn gần 66,1 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu do Mía đường Sơn La đã thanh toán toàn bộ hơn 220 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn hồi đầu kỳ, đưa dư nợ vay tài chính về mức 0. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm từ gần 77 tỷ đồng xuống hơn 27 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.785 tỷ đồng, tăng khoảng 22,5 tỷ đồng so với đầu niên độ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy lên tới gần 1.581 tỷ đồng.

Chi gần 98 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 100%, nhóm cổ đông lớn nhận hàng chục tỷ đồng

Cùng thời điểm công bố báo cáo tài chính, Mía đường Sơn La đã thông báo việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho niên độ 2025 đến 2026 với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 02/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10. Thời gian thanh toán tiền dự kiến bắt đầu từ ngày 24/11. Với hơn 9,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 98 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này.

Xem xét cơ cấu cổ đông hiện tại, bà Trần Thị Thái là chị gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Ngọc Hiếu đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 27% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Liên nắm giữ hơn 1,4 triệu cổ phiếu chiếm 15% và ông Đặng Việt Anh sở hữu hơn 963 nghìn cổ phiếu chiếm gần 10%. Theo tỷ lệ sở hữu hiện hành, ba cổ đông trên sẽ lần lượt nhận về khoảng 26,9 tỷ đồng, 14,7 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng tiền cổ tức.

Xét về lịch sử phân phối lợi nhuận, từ năm 2022 đến nay, Mía đường Sơn La luôn duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức rất cao với tỷ lệ từ 100% trở lên. Đỉnh điểm là niên độ 2023 đến 2024, doanh nghiệp ngành đường này đã thực hiện mức chi trả cao nhất trong lịch sử hoạt động với tỷ lệ lên tới 200%.