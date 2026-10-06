'Mị Ảnh Thần Bộ' kém sức hút hơn kỳ vọng, sự nghiệp của La Vân Hi sẽ ra sao?

Trong Mị Ảnh Thần Bộ, La Vân Hi đóng vai công tử Lê Tư bí mật gia nhập Thần Bổ Ty để điều tra nguyên nhân cái chết của Tứ hoàng tử. Trên hành trình phá án, Lê Tư gặp nữ pháp y tài giỏi Bạch Trân Châu, cao thủ võ công Mông Duệ và cùng lập thành tổ phá án chuyên giải mã các vụ án kỳ lạ rồi dần dần khám phá một bí mật động trời. Mị Ảnh Thần Bộ được xem là hội tụ nhiều yếu tố mà khán giả Trung Quốc yêu thích như phá án, âm mưu chốn Hoàng cung, báo thù diệt môn…

Tạo hình cổ trang của La Vân Hi trong phim "Mị Ảnh Thần Bộ".

Tuy nhiên sau khi lên sóng, Mị Ảnh Thần Bộ chưa có kết quả như ý, từ lượng người xem đến điểm nhiệt đều ở mức bình thường. Bên cạnh kịch bản bị chê là tham chi tiết để tạo vụ án phức tạp nhưng suy luận phá án lại quá đơn giản, La Vân Hi cũng bị xem là điểm trừ. Nam diễn viên vẫn mang gương mặt ít biểu cảm và lớp trang điểm rất đậm lên phim.

Nhân vật của La Vân Hi thường trải qua nhiều bi kịch, lẽ ra sẽ có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, đau buồn cực hạn hay rơi xuống tuyệt vọng nhưng nam diễn viên luôn giữ vẻ mặt bình thản, điềm đạm. Trang phục nhiều lớp mang cảm giác diêm dúa, gương mặt trang điểm cầu kỳ hơn cả bạn diễn nữ là những điểm khán giả từng phàn nàn về La Vân Hi ở các phim trước nhưng chưa thấy anh cải thiện.

Nam diễn viên có thói quen trang điểm đậm trong các phim trước đó.

Nếu Mị Ảnh Thần Bộ nối dài danh sách phim thất bại của La Vân Hi, nam diễn viên sẽ gặp nhiều bất lợi để duy trì tên tuổi. La Vân Hi có vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, không hợp với phim ngôn tình hiện đại mà chỉ xoay quanh dòng phim cổ trang. Nhưng nếu cứ mãi xuất hiện với gương mặt trắng bệch, lông mày xếch, đôi mắt đỏ rực như các phim vừa qua, La Vân Hi dễ có nguy cơ dần đánh mất sự quan tâm của khán giả.