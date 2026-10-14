Mị Ảnh Thần Bộ của La Vân Hi vượt mốc 100 triệu lượt xem

Thị trường phim cổ trang trinh thám Trung Quốc có thêm một tác phẩm đạt thành tích nổi bật khi Mị Ảnh Thần Bộ liên tục tăng nhiệt sau khi ra mắt. Bộ phim do Trịnh Vĩ Văn đạo diễn, La Vân Hi đảm nhận vai chính, đã vượt mốc 100 triệu lượt xem hiệu quả trên toàn mạng, vươn lên giữa cuộc cạnh tranh của nhiều tác phẩm truyền hình trực tuyến thời gian qua.

Mị Ảnh Thần Bộ độc quyền lên sóng nền tảng iQIYI từ ngày 2/10, gồm 30 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Phim lấy bối cảnh triều đại Đại Thế, xoay quanh những vụ án kỳ bí do tàn dư Ly La gây ra bằng thuật pháp Ngũ Tuyệt, trong lúc những âm mưu ngầm cũng âm ỉ chốn triều đình.

Nam chính Mị Ảnh Thần Bộ do La Vân Hi thủ vai.

La Vân Hi vào vai Lê Tư, bề ngoài là công tử Thanh Dương phong nhã, nhàn tản nhưng thân phận thực sự ẩn chứa nhiều bí mật. Để điều tra vụ án Tứ hoàng tử bị sát hại từ nhiều năm trước, nhân vật này che giấu danh tính, gia nhập Thần Bộ Ty và cùng Phương Dật Luân, Thẩm Vũ Khiết lập thành nhóm phá án. Ba người phối hợp làm sáng tỏ tám vụ án kỳ quái mang màu sắc huyền bí phương Đông, từng bước vén màn những bí ẩn và tìm ra âm mưu đứng sau.

Điểm khác biệt của Mị Ảnh Thần Bộ nằm ở cách khai thác yếu tố huyền nghi gắn với văn hóa dân gian Trung Quốc. Phim đưa vào nhiều chất liệu truyền thống như hí Nuo, múa rối, rối bóng và đồng dao cổ, tạo nên bầu không khí kỳ dị cho các hiện trường án mạng. Những hiện tượng tưởng chừng do ma quỷ gây ra cuối cùng đều được lý giải là kết quả của sự sắp đặt từ con người.

Các vụ án theo từng phần được kết nối với tuyến quyền mưu xuyên suốt, đan cài manh mối và những nút thắt liên tiếp. Thay vì dành nhiều thời lượng cho chuyện tình cảm, bộ phim tập trung vào hành trình phá án của các nhân vật. Cách triển khai này khiến tác phẩm được một bộ phận khán giả gọi là phim trinh thám có dàn nhân vật đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Mỗi vụ án kéo dài khoảng năm tập, theo trình tự từ khi phát hiện vụ việc, điều tra, suy luận cho đến khi xuất hiện bước ngoặt và khép lại.

Mị Ảnh Thần Bộ do La Vân Hi đóng chính ghi nhận lượt xem hiệu quả trên toàn mạng, trở thành điểm sáng của dòng phim cổ trang trinh thám Trung Quốc.

Trong thời gian phát sóng, Mị Ảnh Thần Bộ duy trì thành tích tích cực trên các bảng xếp hạng. Phim nhiều lần đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình trực tuyến theo ngày và theo tuần của Maoyan. Nhiệt độ trên iQIYI vượt 6.683 chỉ sau 24 giờ ra mắt. Các chủ đề liên quan đến tác phẩm cũng nhiều lần lọt danh sách tìm kiếm nóng trên các nền tảng, cho thấy mức độ thảo luận đáng kể. Phim còn được phát hành trên những nền tảng quốc tế, đưa câu chuyện phá án mang màu sắc Trung Hoa đến với khán giả nước ngoài.

Dù đạt thành tích lượt xem nổi bật, Mị Ảnh Thần Bộ vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao bầu không khí huyền bí đậm chất phương Đông, nhịp phá án nhanh và cách La Vân Hi thể hiện nhân vật Lê Tư. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng vài vụ án chú trọng yếu tố kỳ dị, giật gân, trong khi các chi tiết suy luận vẫn cần được trau chuốt thêm.

Tuy vậy, tác phẩm vẫn tạo được dấu ấn nhờ lựa chọn hướng khai thác khác biệt trong dòng phim cổ trang. Thành tích vượt 100 triệu lượt xem hiệu quả trên toàn mạng cho thấy sức hút của bộ phim giữa thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh, đặc biệt với nhóm khán giả yêu thích thể loại trinh thám, huyền nghi.

Trong những tập tiếp theo, các bí ẩn về thân thế của Lê Tư, nội gián ẩn náu trong Thần Bộ Ty và âm mưu cuối cùng của tàn dư Ly La sẽ dần được hé lộ. Khi câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, những tình tiết đảo chiều phía trước được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút của Mị Ảnh Thần Bộ.