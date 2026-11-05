Mi-26 từng giải cứu trực thăng CH-47 Chinook của quân đội Mỹ

CH-47 Chinook là một trong những trực thăng vận tải hạng nặng nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, ngay cả dòng máy bay này đôi khi cũng cần đến sự hỗ trợ của một phương tiện có khả năng nâng tải lớn hơn.

Năm 2002, tại Afghanistan, một số trực thăng quân sự Mỹ bị mắc kẹt tại những khu vực địa hình hiểm trở.

Việc tự đưa máy bay rời khỏi vị trí gặp nạn gặp nhiều khó khăn, trong khi phương án vận chuyển bằng đường bộ gần như không khả thi.

Giải pháp được lựa chọn là thuê trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 dân sự để thực hiện nhiệm vụ thu hồi. Với khả năng nâng hàng hóa lên tới hàng chục tấn,

Mi-26 có thể vận chuyển những phương tiện mà các trực thăng thông thường không đủ sức nâng.

Những chiếc Chinook được chuẩn bị cho quá trình di chuyển, sau đó sử dụng hệ thống treo chuyên dụng để đưa lên không trung.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi tính toán kỹ về trọng lượng, điểm cân bằng và khả năng chịu tải của hệ thống cáp.

Câu chuyện đặc biệt ở chỗ Mi-26 không chỉ vận chuyển khí tài quân sự mà còn hỗ trợ thu hồi chính một dòng trực thăng hạng nặng của Mỹ.

Điều này cho thấy lợi thế về tải trọng của máy bay Nga trong những tình huống cứu hộ kỹ thuật đặc biệt.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng Mi-26 có thể nâng mọi chiếc Chinook trong mọi điều kiện. Việc vận chuyển phụ thuộc vào trọng lượng thực tế của máy bay cần cứu hộ, cấu hình treo, nhiên liệu và điều kiện thời tiết.

Nhiệm vụ này trở thành một ví dụ điển hình về việc sử dụng năng lực vận tải dân sự để giải quyết vấn đề hậu cần quân sự.

Nó cũng cho thấy trong một số tình huống, sức nâng của Mi-26 có giá trị vượt ra ngoài phạm vi khai thác thông thường.