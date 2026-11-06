Mi-26 – Trực thăng từng lập những kỷ lục nâng tải thế giới

Sau chuyến bay đầu tiên vào năm 1977, Mi-26 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới hàng không.

Những thử nghiệm tiếp theo cho thấy chiếc trực thăng này có khả năng nâng tải vượt xa nhiều mẫu máy bay cùng thời.

Năm 1982, các phi công thử nghiệm Liên Xô tiến hành một loạt chuyến bay nhằm kiểm tra giới hạn vận chuyển của Mi-26.

Kết quả là máy bay lập 14 kỷ lục thế giới liên quan đến khả năng nâng tải và độ cao bay với hàng hóa.

Một trong những thành tích đáng chú ý là đưa 10 tấn hàng lên độ cao 6.400 m. Máy bay cũng thực hiện những chuyến bay với tải trọng 15 tấn và 20 tấn ở các độ cao khác nhau.

Đáng chú ý, phi công thử nghiệm German Alferov từng điều khiển Mi-26 nâng 25 tấn hàng trong khoang lên độ cao 4.060 m vào năm 1982.

Thành tích này cho thấy tiềm năng nâng tải của thiết kế vượt xa những yêu cầu vận tải thông thường.

Những kỷ lục trên được thiết lập trong điều kiện thử nghiệm và không nên đồng nhất với tải trọng khai thác thường xuyên.

Trong nhiệm vụ thực tế, Mi-26 thường được giới hạn ở mức tải trọng theo cấu hình, độ cao, nhiệt độ và lượng nhiên liệu.

Điều làm nên giá trị của các thành tích này không chỉ là con số trọng lượng.

Chúng chứng minh rằng một trực thăng có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ trước đó chủ yếu phụ thuộc vào máy bay vận tải cánh cố định hoặc phương tiện mặt đất.

Sau hơn 40 năm, Mi-26 vẫn giữ danh hiệu trực thăng vận tải sản xuất hàng loạt có tải trọng lớn nhất thế giới.

Những kỷ lục từ năm 1982 vì vậy vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử phát triển máy bay cánh quay.