Mi-26 – Gã khổng lồ thống trị bầu trời vận tải Nga

Cuối thập niên 1960, Liên Xô đứng trước yêu cầu phát triển một loại trực thăng có khả năng vận chuyển hàng hóa nặng hơn những mẫu máy bay đang có.

Mi-6 và Mi-10 khi đó đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ vận tải hạng nặng, nhưng quân đội cần một nền tảng mới có tải trọng lớn hơn, khả năng hoạt động linh hoạt và hiệu quả khai thác cao hơn.

Phòng thiết kế Mil bắt đầu phát triển dự án Mi-26 để đáp ứng yêu cầu này. Ngày 14/12/1977, nguyên mẫu trực thăng thực hiện chuyến bay đầu tiên, mở đầu cho quá trình thử nghiệm một trong những thiết kế trực thăng lớn nhất lịch sử hàng không.

Mi-26 được đưa vào sản xuất hàng loạt tại nhà máy Rostvertol từ năm 1980. Đến năm 1981, máy bay xuất hiện tại Triển lãm hàng không Paris, thu hút sự chú ý bởi kích thước vượt trội.

Điểm nổi bật của Mi-26 là khả năng vận chuyển tới 20 tấn hàng hóa trong khoang hoặc trên hệ thống treo ngoài. Máy bay có thể chở tới 82 lính dù, 60 cáng thương binh hoặc nhiều loại phương tiện quân sự.

Trực thăng có chiều dài khoảng 33,7 m, đường kính rotor chính 32 m và trọng lượng cất cánh tối đa 56.000 kg.

Hệ thống động lực gồm 2 động cơ D-136, mỗi chiếc có công suất khoảng 11.400 mã lực.

Không giống nhiều trực thăng vận tải khác, Mi-26 chỉ sử dụng một rotor chính nhưng có tới 8 cánh quạt.

Cấu hình này giúp máy bay tạo lực nâng rất lớn mà vẫn duy trì đường kính rotor ở mức có thể khai thác thực tế.

Sau hơn 4 thập niên, Mi-26 vẫn giữ danh hiệu trực thăng vận tải sản xuất hàng loạt lớn nhất thế giới.

Dòng máy bay này không chỉ phục vụ quân đội Nga mà còn được sử dụng trong vận tải công nghiệp, cứu hộ và ứng phó thảm họa tại nhiều quốc gia.