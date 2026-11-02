MH-47G – Biến thể Chinook dành cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ

Trong khi CH-47F được sử dụng rộng rãi cho nhiệm vụ vận tải hạng nặng, quân đội Mỹ còn phát triển một biến thể chuyên dụng dành cho lực lượng đặc nhiệm mang tên MH-47G. Đây là một trong những cấu hình đặc biệt nhất của dòng Chinook.

MH-47G được trang bị cho Trung đoàn Không vận Đặc nhiệm 160, đơn vị thường được biết đến với tên gọi Night Stalkers.

Lực lượng này chuyên thực hiện các nhiệm vụ không vận đặc biệt, hỗ trợ hoạt động của những đơn vị tác chiến tinh nhuệ của Mỹ.

Khác với phiên bản vận tải thông thường, MH-47G được tích hợp nhiều thiết bị phục vụ hoạt động bí mật và tầm xa.

Nổi bật là hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, cho phép máy bay nhận nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu chuyên dụng khi đang bay.

Thiết bị này giúp mở rộng phạm vi hoạt động, giảm sự phụ thuộc vào các sân bay trung gian và hỗ trợ những nhiệm vụ có cự ly lớn.

Máy bay còn có các hệ thống định vị chính xác, thiết bị quan sát hồng ngoại và radar hỗ trợ bay ở độ cao thấp.

Một đặc điểm quan trọng khác là hệ thống liên lạc bảo mật, cho phép tổ bay duy trì kết nối trong những môi trường tác chiến phức tạp.

Các thiết bị cảnh báo và tự vệ cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng sống sót trước những mối đe dọa từ mặt đất.

MH-47G có thể thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lực lượng đặc nhiệm, đưa quân vào khu vực mục tiêu, sơ tán nhân sự và tiếp tế cho các đơn vị hoạt động biệt lập.

Máy bay cũng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng hệ thống móc treo bên ngoài.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ, chương trình nâng cấp và chế tạo MH-47G từng cung cấp 62 máy bay cho lực lượng đặc nhiệm trong một giai đoạn hiện đại hóa quan trọng.

Sự xuất hiện của MH-47G cho thấy cùng một nền tảng Chinook có thể được phát triển thành nhiều cấu hình khác nhau.

Từ phương tiện vận tải chiến trường đến trực thăng hỗ trợ những nhiệm vụ đặc biệt, dòng máy bay này tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Mỹ.