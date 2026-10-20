MGMC 2026 tại Moscow: Mở rộng cơ hội kết nối, nâng tầm du lịch MICE Việt Nam

Từ sự kiện này, bài toán phát triển du lịch MICE của Việt Nam không chỉ nằm ở khả năng thu hút các đoàn khách lớn, mà còn ở việc xây dựng sản phẩm khác biệt, khai thác bản sắc văn hóa và hình thành hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp.

MGMC 2026: Kết nối thị trường, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong hai ngày 16–17/12/2026, thành phố Moscow sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư (Meet Global MICE Congress - MGMC), dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu và khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia. Sự kiện kết hợp hài hòa giữa triển lãm thương mại hội tụ các nhà cung cấp MICE uy tín cùng các khách mua (buyer) cao cấp, đi kèm chương trình hội nghị với các chủ đề hướng đến tầm nhìn chiến lược và tính ứng dụng cao trong ngành MICE.

Đối với các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành MICE tại Việt Nam, Hội nghị MGMC mang đến cơ hội cập nhật tri thức chuyên ngành, kết nối trực tiếp với các đối tác tiềm năng đến từ Nga, các nước thuộc khối BRICS và thị trường Nam bán cầu (các quốc gia châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á).

Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu tại Moscow

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gắn với chất lượng dịch vụ, năng lực tổ chức sự kiện và khả năng tạo dựng trải nghiệm khác biệt, việc tham gia những diễn đàn quốc tế như MGMC có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới khách hàng, mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận phương thức vận hành, chiến lược tiếp thị và xu hướng công nghệ đang định hình thị trường MICE toàn cầu.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình hội nghị MGMC 2026 là "Giải mã sự thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn". Chương trình được thiết kế để giải quyết các thách thức chung của ngành thông qua triển khai các giải pháp thực tiễn và tạo ra kết quả kinh doanh đo lường được, bao trùm các lĩnh vực: chiến lược, công nghệ, tài chính, vận hành và phát triển quốc tế.

Các phiên thảo luận trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu tại Moscow

Chương trình làm việc trong hai ngày xoay quanh 4 trụ cột nội dung chính. MICE DNA tập trung vào tiếp thị điểm đến và tiếp thị doanh nghiệp, các ý tưởng sáng tạo, mã gen văn hóa và quản trị nhân tài. MICE LAB đi sâu vào phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các giải pháp kỹ thuật số. MICE PULSE thảo luận về chiến lược bán hàng, định giá, tối ưu lợi nhuận, đấu thầu, đầu tư và phát triển kinh doanh. MICE BRAIN cung cấp các mô hình đào tạo thực hành tập trung vào việc xử lý các bài toán thực tế của ngành.

Trong số các phiên thảo luận trọng tâm, phiên toàn thể khai mạc sẽ đi sâu phân tích cơ chế phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm đồng bộ hóa các ưu tiên chiến lược, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế mới giữa khối BRICS, Nam bán cầu và khu vực Đông Nam Á. Phiên họp tập trung đề xuất các bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành, gắn kết các chiến lược của Chính phủ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp khi tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài. Năng lực am hiểu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp, kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro sẽ quyết định khả năng chuyển hóa các mối quan hệ tại hội nghị thành hợp đồng, chương trình du lịch và sự kiện cụ thể.

Quảng trường Đỏ - biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Moscow

Công nghệ và bản sắc văn hóa - lợi thế cạnh tranh của điểm đến

Công nghệ đóng vai trò trụ cột trong chương trình hội nghị. Phiên tọa đàm "Chuyển đổi số trong các sự kiện doanh nghiệp: Xu hướng hay tài sản thực?" sẽ đánh giá các công nghệ có khả năng tạo ra giá trị đo lường được cho ngành MICE, bao gồm tự động hóa bằng AI, phân tích dữ liệu sự kiện và các giải pháp tài chính mới cho các dự án xuyên biên giới.

Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận được sự quan tâm đặc biệt. Phiên tranh luận "AI trong vai trò Đạo diễn: Tạo nên bản sắc hay tổng hợp ý tưởng?" sẽ khai thác sự thay đổi vai trò của AI trong các quy trình sáng tạo. Trong khi đó, phiên ứng dụng "Kinh tế dữ liệu: Tối ưu doanh thu từ phân tích dữ liệu sự kiện" sẽ hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu sự kiện thành công cụ thiết thực phục vụ ra quyết định và tăng trưởng kinh doanh.

Carnaval Hạ Long 2026 “Kỳ quan bừng sáng – Kỷ nguyên mới”. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Yếu tố văn hóa và trải nghiệm của khách tham dự cũng được tiếp cận như những công cụ kinh doanh hiệu quả. Các phiên họp về xây dựng thương hiệu điểm đến và mã gen văn hóa sẽ thảo luận cách thức phát huy bản sắc văn hóa để gia tăng sức hút quốc tế cho điểm đến. Bên cạnh đó, phiên "Kiến tạo trải nghiệm: Bí quyết tạo nên một sự kiện khó quên" sẽ tập trung vào sự thích ứng đa văn hóa, sự tương tác với khán giả và tạo dựng cảm xúc tích cực song song với việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và ngân sách đề ra.

Những nội dung này gợi mở hướng tiếp cận phù hợp với Việt Nam, nơi tài nguyên văn hóa, di sản, ẩm thực và cảnh quan có thể trở thành thành tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm MICE. Nếu được tổ chức bài bản, một chương trình hội nghị hay sự kiện doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, mà còn có thể kết hợp trải nghiệm di sản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực địa phương và khám phá điểm đến. Qua đó, giá trị của chuyến đi được mở rộng, thời gian lưu trú có thể được kéo dài và mức chi tiêu của khách được gia tăng.

Thực tế, phát triển MICE đã được xác định là một hướng đi quan trọng của du lịch Việt Nam. Trước đó, tại Diễn đàn Du lịch cấp cao trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (diễn ra vào tháng 8/2026 vừa qua), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu định vị MICE thành sản phẩm chiến lược của du lịch Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết để hình thành không gian MICE có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

Định hướng này cho thấy MICE cần được nhìn nhận không chỉ như một phân khúc khách du lịch, mà còn là cầu nối giữa du lịch với thương mại, đầu tư, công nghệ và giao lưu văn hóa. Việt Nam có cơ sở để khai thác tiềm năng đó nhờ hệ thống điểm đến đa dạng, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú cùng cơ sở lưu trú, dịch vụ ngày càng được đầu tư. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh thực chất, các địa phương và doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng tổ chức, tính đồng bộ của dịch vụ, khả năng kết nối giữa các điểm đến và năng lực đáp ứng yêu cầu của những đoàn khách quốc tế có tiêu chuẩn cao.

Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ ở Moscow

Từ góc độ phát triển du lịch quốc gia, MGMC 2026 cũng gợi mở yêu cầu kết hợp giữa quảng bá điểm đến với xúc tiến thương mại, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm làm trọng tâm. Trong cuộc cạnh tranh thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế, lợi thế không chỉ thuộc về những điểm đến có hạ tầng hiện đại, mà còn thuộc về những nơi có khả năng kể câu chuyện văn hóa riêng, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Đối với Việt Nam, phát triển du lịch MICE vì thế không đơn thuần là gia tăng số lượng sự kiện hay đoàn khách, mà còn là cơ hội nâng cao vị thế điểm đến, mở rộng thị trường khách có giá trị cao và tạo sức lan tỏa cho nhiều ngành kinh tế. Nếu tận dụng tốt các diễn đàn quốc tế như MGMC 2026, đồng thời kiên trì đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực, liên kết dịch vụ và bản sắc văn hóa, MICE có thể trở thành một động lực quan trọng góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới. Hiện tại, thông tin chi tiết về MGMC 2026 và đăng ký tham dự được cập nhật tại trang web chính thức của sự kiện.