MG5 phiên bản nâng cấp sắp ra mắt tại Việt Nam

Fanpage chính thức của MG Việt Nam đã đăng tải hình ảnh phiên bản mới của MG5. Hình ảnh của mẫu sedan hạng C này được đính kèm thông tin hé lộ những nâng cấp mới.

Hình ảnh MG5 bản nâng cấp được đăng tải trên trang của MG Việt Nam. (Ảnh: MG Việt Nam).

Theo đó, MG5 2026 sẽ có hai tùy chọn động cơ, thay vì duy nhất một như phiên bản hiện hành.

Cấu hình động cơ đầu tiên là động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số vô cấp CVT như phiên bản đang bán được trang bị. Hệ truyền động này trên bản hiện tại cho công suất tối đa 112 mã lực.

Thứ hai là động cơ tăng áp 1.5L lần đầu xuất hiện, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cấu hình động cơ này tại Trung Quốc cung cấp công suất lên tới 178 mã lực.

Hiện chưa rõ hai phiên bản động cơ tại Việt Nam có khác MG5 bản nâng cấp đã ra mắt tại Trung Quốc hay không. Tuy nhiên ngoại hình có thiết kế tương đồng.

Bên cạnh thông số động cơ, hình ảnh MG5 mới được chính hãng hé lộ cũng cho thấy mẫu xe sẽ có gói công nghệ MG Pilot.

Thiết kế MG5 bản nâng cấp tại Trung Quốc khác biệt so với bản hiện hành đang bán tại Việt Nam. (Ảnh: Pbdcar).

Hệ thống an toàn chủ động này bao gồm 12 tính năng hỗ trợ người lái nâng cao, gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường…

Còn ở phiên bản hiện hành, các tính năng hỗ trợ an toàn chưa đầy đủ, chỉ có một số công nghệ như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn hay cảnh báo điểm mù.

Đối với những chiếc MG5 thuộc phiên bản hiện hành, nhiều đại lý chính hãng đang áp dụng ưu đãi lớn nhằm xả kho.

Một số showroom ở khu vực miền Bắc, phiên bản tiêu chuẩn (STD) của MG5 đang được chào bán với mức giá 380-395 triệu đồng, tức giảm 93-108 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trước đó theo đại lý, MG ZS mới sẽ ra mắt vào tháng 11 tới đây nên nhiều khả năng, MG5 bản nâng cấp cũng sẽ được ra mắt tại cùng sự kiện.