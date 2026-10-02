MG5 2026 nhá hàng tại Việt Nam, dự kiến ra mắt trong quý IV/2026

Đáng chú ý, MG5 2026 có thể không còn chỉ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên như phiên bản hiện hành. Thông tin ban đầu cho thấy xe mới sẽ có thêm máy 1.5L tăng áp, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Bản 1.5L hút khí tự nhiên vẫn được duy trì cùng hộp số CVT.

MG Việt Nam hé lộ hình ảnh MG5 2026, dự kiến ra mắt trong quý IV/2026.

Cấu hình này tương đồng với MG5 đang bán tại Trung Quốc. Tại thị trường này, động cơ tăng áp cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, trong khi máy hút khí tự nhiên đạt 127 mã lực. MG Việt Nam chưa xác nhận những thông số trên có được giữ nguyên khi xe bán trong nước.

Những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần ngoại thất. MG thiết kế lại khu vực đầu xe với cụm đèn và hốc gió cản trước mới, đồng thời chỉnh sửa phần đuôi bằng cụm đèn hậu kéo dài và cản sau mới. Kiểu dáng sedan với phần mui vuốt về phía sau vẫn được giữ lại, giúp MG5 2026 duy trì nhận diện quen thuộc nhưng có diện mạo hiện đại hơn.

MG thiết kế lại khu vực đầu xe MG5 2026 với cụm đèn và hốc gió cản trước mới.

Bước vào bên trong MG5 2026, bảng táp-lô được chuyển sang bố cục đối xứng. Cụm màn hình kép 12,3 inch trở thành điểm nhấn chính, trong khi khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế gọn hơn với ít nút bấm. Các cửa gió điều hòa được trang trí bằng chi tiết mạ chrome.

Hãng cũng chỉnh sửa phần đuôi MG5 2026 bằng cụm đèn hậu kéo dài và cản sau mới.

Hình ảnh xe tại Trung Quốc cho thấy màn hình trung tâm 12,3 inch chỉ có trên một số phiên bản. Vì vậy, chưa thể khẳng định MG5 dành cho Việt Nam sẽ được trang bị màn hình này trên toàn bộ dòng xe. Tương tự, cấu hình cụ thể của từng phiên bản vẫn đang chờ hãng công bố.

MG cũng đưa gói hỗ trợ lái MG Pilot lên phiên bản mới với 12 tính năng, trong đó có phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và nhận diện biển báo giao thông. Tuy nhiên, danh sách tính năng trên từng phiên bản tại Việt Nam chưa được xác nhận.

MG cũng đưa gói hỗ trợ lái MG Pilot lên phiên bản mới với 12 tính năng.

Nếu MG đưa cả cấu hình tăng áp về Việt Nam, MG5 2026 sẽ có sự khác biệt đáng kể so với sản phẩm hiện hành, không chỉ ở thiết kế mà còn ở lựa chọn hệ truyền động. Giá bán và cách chia phiên bản sẽ là những thông tin còn lại cần chờ đến thời điểm MG5 2026 chính thức trình làng trong quý IV/2026.