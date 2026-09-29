MG5 2026 lộ thông số 'khủng' trước khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Fanpage chính thức của MG Việt Nam vừa bất ngờ hé lộ hình ảnh và một vài thông số của mẫu xe MG5 thế hệ hoàn toàn mới. Dự kiến MG5 2026 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10.

Về ngoại hình, MG5 2026 sở hữu kiểu dáng thể thao với ngoại thất được làm mới gần hết. Cụm lưới tản nhiệt rộng với các nan dọc. Cụm đèn pha và hốc hút gió thể thao. Cụm đèn hậu kéo dài và cản sau cũng có thiết kế mới bắt mắt hơn.

Khoang lái cũng là nơi cho thấy MG5 thế hệ mới sẽ có sự đột phá với cụm hai màn hình có cùng kích thước 12,3 inch. Các phím điều khiển dạng vật lý được lược bớt để chuyển sang dùng cảm ứng. Viền cửa gió điều hoà mạ chrome cho cảm giác của một mẫu xe thể thao thực thụ.

Hình ảnh và một vài thông số cơ bản của MG5 thế hệ mới được hé lộ trên fanpage chính thức MG Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Thông tin được chia sẻ cho thấy MG5 2026 sẽ có hai tuỳ chọn hệ truyền động. Đầu tiên là bản máy xăng 1.5L quen thuộc đã có ở thế hệ trước, đi kèm với hộp số vô cấp CVT, công suất cực đại đạt 127 mã lực.

Tuỳ chọn mới và rất đáng chú ý là bản trang bị động cơ tăng áp 1.5T kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Các thông số chi tiết về sức mạnh vận hành chưa được tiết lộ song tham khảo ở thị trường Trung Quốc cho thấy đây sẽ là phiên bản MG5 GT sở hữu công suất cực đại 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm.

Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên mẫu sedan cỡ C của MG tại thị trường Việt Nam được trang bị động cơ tăng áp.

Gói công nghệ hỗ trợ lái MG Pilot cũng là thông tin rất đáng được người tiêu dùng quan tâm ở MG5 2026. Theo công bố từ nhà sản xuất, gói ADAS này có đến 12 tính năng an toàn. Trong đó, một số tính năng quan trọng có thể kể đến như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, nhận dạng biển báo giao thông...

Đây cũng là một bước nâng cấp được xem là đột phá bởi MG5 thế hệ tiền nhiệm đang bán tại Việt Nam chỉ trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, cảnh báo phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn đường…

Đối với thế hệ hiện tại, MG5 đang là mẫu xe có mức giá bán lẻ thấp nhất phân khúc sedan cỡ C. Trong đó, phiên bản số sàn MG5 MT có giá chỉ ở mức 399 triệu đồng, phiên bản giữa MG5 STD giá 488 triệu đồng và phiên bản MG5 LUX có giá 528 triệu đồng.