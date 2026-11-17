Theo tiết lộ của một số tư vấn bán hàng đại lý, MG Urban tại thị trường Việt Nam sẽ có hai phiên bản Go và Style đi kèm với hai tùy chọn gói pin. Mẫu xe có kiểu dáng hatchback 5 cửa và định vị ở phân khúc cỡ C. Chiều dài tổng thể của xe ở mức 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.551 mm và trục cơ sở đạt 2.750 mm.

Những chiếc xe MG Urban đầu tiên đã về đến đại lý - Ảnh: Đại lý

Ngoại thất MG Urban bắt mắt và khỏe khoắn với nhiều chi tiết thiết kế bo tròn và mềm mại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế thanh mảnh vuốt ngược về phía sau, hốc gió lớn đặt thấp trên cản trước. Tổng thể thiết kế có phần mềm mại hơn so với MG4 EV từng được phân phối tại Việt Nam.

Mui xe có xu hướng kéo dài về phía sau cho cảm giác mạnh mẽ. Các vòm bánh xe tạo hình nổi. Cụm đèn hậu LED đồ họa dạng mũi tên khá ấn tượng.

Mẫu xe thuần điện cỡ C có kiểu dáng hatchback 5 cửa - Ảnh: Đại lý

Khoang lái thiết kế tối giản khi hàng loạt chi tiết điều khiển được đưa vào màn hình. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Các tiện nghi đáng chú ý dự kiến có cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ, cửa sau chỉnh điện.

Khoang lái thiết kế theo xu hướng tối giản của MG Urban. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, MG Urban sử dụng motor điện đặt ở cầu trước với hai cấu hình 150 mã lực và 160 mã lực, mô-men xoắn cùng mức 250 Nm.

Hai phiên bản MG Urban cũng sẽ tương ứng với hai tùy chọn gói pin LFP dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh, tầm hoạt động từ 435 - 540 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Pin xe được cung cấp khả năng sạc nhanh DC tối đa khoảng 82 kW trên bản pin 42,8 kWh và 88 kW trên bản pin 53,9 kWh.

MG Urban trên thực tế là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe MG4 EV từng phân phối tại Việt Nam. ﻿Ảnh: Đại lý

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và những tính năng hỗ trợ lái nâng cao tùy cấu hình.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là một số thông tin tham khảo, các thông số và cấu hình chính thức kèm giá bán lẻ sẽ được nhà phân phối chính hãng MG Việt Nam công bố tại thời điểm mẫu xe chính thức ra mắt thị trường.