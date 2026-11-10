MG Urban tiếp tục 'nhá hàng' tại Việt Nam, dự kiến ra mắt cuối tháng 11

Fanpage chính thức của MG Việt Nam vừa đăng tải thêm hình ảnh teaser về mẫu xe thuần điện mới của hãng, kèm theo dòng trạng thái “MG Urban sắp chính thức ra mắt tại Việt Nam”.

Teaser về mẫu xe điện Urban trên fanpage của MG Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nhiều đại lý MG cũng đã tiến hành nhận đặt cọc đối với mẫu thuần điện Urban từ đầu tháng 10. Mặc dù vậy, các thông tin chi tiết và giá bán vẫn chưa được tiết lộ. Hiện tại, lô xe MG Urban đầu tiên cũng đã về đến cảng TP.HCM.

MG Urban trên thực tế là thế hệ mới của mẫu xe điện MG4 đã phân phối tại Việt Nam trước đây. Ở lần nâng cấp này, MG Urban lột xác toàn diện cả về thiết kế lẫn trang bị công nghệ.

Lô xe MG Urban đầu tiên vừa cập cảng TP.HCM - Ảnh: Đại lý

Ngoại thất thay đổi theo phong cách trung tính và hài hòa hơn, không sa đà vào kiểu rườm rà và màu mè như nhiều mẫu xe điện Trung Quốc khác. Cụm đèn pha LED được thiết kế vuốt ngược kết hợp hốc hút gió lớn ở cản trước và đèn hậu tạo hình mũi tên cho cảm giác mạnh mẽ.

Kích thước MG Urban cũng lớn hơn so với thế hệ MG4 tiền nhiệm. Xe có chiều dài tổng thể 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.551 mm và trục cơ sở 2.750 mm. Như vậy, MG Urban cũng lớn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là BYD Dolphin.

Thiết kế nội thất MG Urban - Ảnh: Đại lý

Các trang bị, tiện nghi đáng chú ý trên MG Urban có thể kể đến màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch với độ phân giải 2.5k, màn hình kỹ thuật số 7 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ, ghế trước tích hợp chức năng massage, thông gió và sưởi.

Về vận hành, tham khảo MG Urban tại thị trường Thái Lan cho thấy mẫu xe có nhiều cấu hình. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng motor điện đơn đặt phía trước, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Gói pin LFP dung lượng 42,8 kWh cung cấp tầm hoạt động tối đa 325 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Không gian hàng ghế thứ hai của MG Urban - Ảnh: Đại lý

Các phiên bản cao hơn cũng dùng motor điện đơn nhưng công suất nâng lên 160 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Gói pin trên các phiên bản này có dung lượng 53,9 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 416 km theo tiêu chuẩn WLTP sau mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 88 kW, thời gian nạp từ 10% lên 80% pin mất khoảng 28 - 30 phút. Xe cũng hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 6,6 kW.

MG Urban 2026 trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, hệ thống hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường (các bản cao cấp) và 6 túi khí.