Đây là sản phẩm mới nhất trong hành trình điện hóa của MG, thương hiệu ô tô có hơn 100 năm di sản Anh Quốc, đồng thời mang đến một lựa chọn mới cho khách hàng Việt.

MG Urban sở hữu ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ di sản Anh Quốc, kết hợp những đường nét hiện đại và tỷ lệ thân xe hài hòa. Với kích thước tổng thể dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.549 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm, mẫu xe tạo nên dáng vẻ cân đối, năng động nhưng vẫn ưu tiên tối đa không gian dành cho hành khách.

Những chi tiết như cụm đèn chiếu sáng LED Projector, đèn hậu LED, logo phát sáng và thanh giá nóc được trang bị tiêu chuẩn góp phần tạo nên diện mạo nhận diện đặc trưng. Hệ số cản gió Cd 0,263 cũng thể hiện sự chú trọng đến tính khí động học trong thiết kế tổng thể. Với 6 lựa chọn màu ngoại thất, MG Urban mang đến nhiều cách thể hiện cá tính, phù hợp với phong cách và gu thẩm mỹ khác nhau của người dùng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MG Urban là khả năng tối ưu không gian. Chiều dài cơ sở 2.750 mm tạo nền tảng cho khoang cabin rộng rãi, trong đó khoảng để chân hàng ghế sau đạt 984 mm, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách trên những hành trình hằng ngày.

Không gian lưu trữ cũng được tính toán theo hướng thực dụng với 30 vị trí chứa đồ được bố trí trong cabin. Khoang hành lý có dung tích 577 lít và có thể mở rộng lên đến 1.364 lít khi cần thêm không gian chứa đồ. Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40 giúp người dùng linh hoạt sắp xếp hành lý, từ những vật dụng thiết yếu khi đi làm, mua sắm cho đến hành trang cho các chuyến đi cuối tuần.

Bên trong khoang lái, màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12,8 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch tạo nên không gian điều khiển trực quan. Apple CarPlay và Android Auto không dây được trang bị trên cả hai phiên bản, giúp kết nối thuận tiện với thiết bị cá nhân. Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và bộ lọc không khí PM2.5 góp phần nâng cao sự thoải mái cho mọi hành khách.

Ở phiên bản Style, MG Urban được bổ sung các tiện ích như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera toàn cảnh 360 độ, mang đến trải nghiệm tiện nghi hơn trong quá trình sử dụng.

Được phát triển cho môi trường đô thị, MG Urban sở hữu bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2 m, hỗ trợ người lái xoay trở thuận tiện trong những con phố đông đúc, đường hẹp hoặc không gian đỗ xe hạn chế.

Hệ thống truyền động điện dẫn động cầu trước kết hợp mô-men xoắn cực đại 250 Nm mang lại khả năng phản hồi nhanh và mượt mà. MG Urban phiên bản Go sử dụng động cơ điện công suất 110 kW (148 mã lực), trong khi phiên bản Style đạt 118 kW (158 mã lực). Cả hai phiên bản đều được trang bị 5 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Đường tuyết và Tùy chỉnh, cho phép người lái lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện đường sá và nhu cầu sử dụng.

Khoang nội thất của MG Urban.

Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái sinh với 4 mức điều chỉnh giúp người lái chủ động lựa chọn mức độ thu hồi năng lượng khi giảm tốc. Sự kết hợp giữa khả năng xoay trở linh hoạt, phản hồi động cơ tức thời và các chế độ vận hành đa dạng giúp MG Urban thích ứng với nhiều tình huống di chuyển khác nhau.

MG Urban được cung cấp hai tùy chọn pin Lithium Iron Phosphate (LFP) với dung lượng 42,8 kWh trên phiên bản Go và 53,9 kWh trên phiên bản Style. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có phạm vi di chuyển lần lượt lên đến 435 km và 530 km sau mỗi lần sạc đầy, mang đến thêm sự chủ động cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 60 kW. Thời gian sạc nhanh từ 30% lên 80% khoảng 20 phút đối với phiên bản Go và 21 phút đối với phiên bản Style trong điều kiện phù hợp. Hệ thống điều hòa bơm nhiệt cùng hệ thống quản lý năng lượng pin thông minh góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đặc biệt, công nghệ cấp điện ngoài V2L với công suất đầu ra lên đến 3,3 kW biến MG Urban thành một nguồn điện di động tiện dụng. Thông qua phụ kiện kết nối phù hợp, người dùng có thể cấp điện cho nhiều thiết bị như máy tính xách tay, máy ảnh, loa, máy chiếu, máy pha cà phê hay tủ lạnh di động. Nhờ đó, chiếc xe không chỉ phục vụ việc di chuyển mà còn mở rộng khả năng sử dụng trong những buổi dã ngoại, cắm trại và các hoạt động ngoài trời.

Công nghệ an toàn của MG Urban được phát triển theo hướng hỗ trợ người lái chủ động phòng tránh rủi ro và bảo vệ hành khách. Mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP, đồng thời được trang bị 7 túi khí cùng 2 vị trí ghế trẻ em ISOFIX với các điểm neo ở hàng ghế sau.

Hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot cấp độ 2 (L2 ADAS) được trang bị trên cả hai phiên bản, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ như phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa an toàn. Hệ thống giám sát sự hiện diện của trẻ em trên xe cũng góp phần tăng cường sự an tâm cho các gia đình.

Bên cạnh các công nghệ hỗ trợ lái, bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP68 và cấu trúc pin tích hợp thân xe Cell-to-Body (CTB) là những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong thiết kế xe điện của MG Urban. Những giải pháp này hướng đến sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ pin, độ bền kết cấu và hiệu quả sử dụng không gian.

MG Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện mở bán trước MG Urban vào ngày 20/11/2026, đồng thời công bố thông tin về giá đặt trước và chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc sớm.