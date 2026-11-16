MG Urban chuẩn bị ra mắt Việt Nam: Xe điện đô thị mới, cạnh tranh BYD Dolphin và Geely EX2

Theo thông tin mới nhất, MG Việt Nam sẽ tổ chức buổi giới thiệu trước mẫu xe điện MG Urban dành cho giới báo chí vào ngày 17/11 tại TP.HCM. Đây là hoạt động mở đầu cho kế hoạch đưa mẫu hatchback thuần điện mới của thương hiệu MG tiếp cận khách hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, MG Việt Nam đã liên tục đăng tải những hình ảnh hé lộ về Urban trên các kênh truyền thông chính thức. Một số đại lý cũng bắt đầu tiếp nhận đặt cọc từ đầu tháng 10/2026, trong khi những chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện tại cảng TP.HCM.

MG Urban là mẫu hatchback thuần điện thuộc phân khúc B

MG Urban, còn được biết đến với tên gọi MG4 Urban tại một số thị trường quốc tế, là mẫu hatchback thuần điện thuộc phân khúc B. Sản phẩm này được phát triển với định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc ô tô điện có kích thước gọn gàng, thiết kế hiện đại và chi phí sử dụng hợp lý.

So với MG4 EV từng được phân phối tại Việt Nam, MG Urban sở hữu diện mạo thay đổi đáng kể. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED vuốt ngược, cản trước tạo hình thể thao, trong khi phía sau sử dụng cụm đèn hậu có thiết kế dạng mũi tên. Tổng thể ngoại thất được điều chỉnh theo hướng mềm mại và dễ tiếp cận hơn.

Tham khảo phiên bản đang được phân phối tại Thái Lan, MG Urban có hai tùy chọn pin dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ điện công suất khoảng 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, cho phạm vi hoạt động khoảng 325 km theo chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản pin lớn có thể di chuyển tối đa khoảng 416 km sau mỗi lần sạc đầy theo cùng chu trình thử nghiệm.

Xe được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Ngoài ra, mẫu xe này tại thị trường quốc tế còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên, cấu hình trang bị cụ thể dành cho thị trường Việt Nam vẫn cần chờ thông tin chính thức từ nhà phân phối.

Nếu được mở bán trong thời gian tới, MG Urban sẽ gia nhập nhóm ô tô điện đô thị đang ngày càng có thêm lựa chọn tại Việt Nam, nơi có sự hiện diện của BYD Dolphin và Geely EX2.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu MG tham gia thị trường ô tô điện Việt Nam. Trước đó, hãng từng giới thiệu MG4 EV với giá niêm yết từ 828 đến 948 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa tạo được sức hút đáng kể trên thị trường, một phần do giá bán và những hạn chế về khả năng tiếp cận hạ tầng sạc công cộng.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của MG Urban được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu này tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông tốt hơn, đặc biệt nếu giá bán được điều chỉnh phù hợp với mặt bằng chung của phân khúc.

MG Urban sẽ gia nhập nhóm ô tô điện đô thị tại Việt Nam

Tại Thái Lan, MG Urban hiện có giá từ 529.900 đến 709.900 baht, tương đương khoảng 400–550 triệu đồng tùy tỷ giá. Dù vậy, đây chỉ là mức giá tham khảo và chưa phản ánh giá bán dự kiến tại Việt Nam.

Việc chuẩn bị giới thiệu MG Urban cũng diễn ra không lâu sau khi MG Việt Nam ra mắt hai sản phẩm mới là All New ZS và MG GT vào tháng 10/2026. Động thái liên tục bổ sung sản phẩm cho thấy hãng đang đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng lựa chọn từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện.

Hiện MG chưa công bố giá bán, số lượng phiên bản cũng như thời điểm bàn giao MG Urban tại Việt Nam. Những thông tin đầu tiên về mẫu xe điện này dự kiến sẽ được hé lộ tại buổi xem trước dành cho báo chí ngày 17/11 tại TP.HCM.