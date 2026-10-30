MG Phước Đông bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Toàn cảnh khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông với hạ tầng công nghiệp và logistics đồng bộ. Ảnh: IMG Phước Đông

Ngày 29/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 662/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty CP IMG Phước Đông (địa chỉ tại Ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, IMG Phước Đông không thực hiện công bố thông tin định kỳ đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; đồng thời không công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn công bố không đúng thời hạn Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2024.

Các hành vi vi phạm nêu trên bị xử phạt theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, IMG Phước Đông không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và không có biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.