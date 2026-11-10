MG hé lộ sắp bán xe mới tại Việt Nam, quyết đấu đối thủ đồng hương

Trên trang chủ của thương hiệu, MG Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh mẫu xe điện Urban cùng dòng trạng thái xác nhận sản phẩm sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là động thái mới nhất của hãng xe Trung Quốc sau khi một số đại lý bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này từ đầu tháng 10. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, MG Urban dự kiến được giới thiệu vào giữa tháng 11.

Đây sẽ là sản phẩm mới nhất của MG, định vị ở phân khúc hatchback cỡ B, dự kiến cạnh tranh trực tiếp với BYD Dolphin hay Geely EX2 khi ra mắt. Tại thị trường quốc tế, mẫu xe này còn có tên MG4 Urban. So với chiếc MG4 từng được phân phối tại Việt Nam, Urban sở hữu ngoại hình mềm mại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED vuốt ngược, kết hợp hốc hút gió kích thước lớn ở cản trước.

Nhìn từ bên hông, Urban có kiểu dáng hatchback 5 cửa với phần mui vuốt nhẹ về phía sau. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu, trong khi đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu LED nối liền với tạo hình mũi tên. Theo thông số tại Thái Lan, MG Urban có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.549 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm.

Khoang nội thất có cấu hình 5 chỗ ngồi, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 hoặc 15,6 inch tùy phiên bản. Xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Tại thị trường quốc tế, Urban được xem là biến thể hatchback của mẫu SUV MG4 mang tên MG4 Urban. Ảnh: MG.

Ở các cấu hình cao cấp tại Thái Lan, MG Urban có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ hay hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động. Hiện chưa rõ tại Việt Nam, MG Urban sẽ được bán với bao nhiêu phiên bản. Tại thị trường Thái Lan, mẫu hatchback được phân phối tổng cộng 3 phiên bản là Standard, Max và Ultra.

Bản Standard sử dụng motor điện đặt ở cầu trước, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 42,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 435 km theo chuẩn NEDC.

Trong khi đó, 2 phiên bản cao cấp sử dụng bộ pin 53,9 kWh cùng motor điện công suất 160 mã lực. Theo thông tin giới thiệu sản phẩm của MG Thái Lan, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 530 km mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC.

Sự xuất hiện của Urban cũng đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện của MG tại Việt Nam, sau chiếc MG4 từng được giới thiệu trước đó.

Nếu chính thức mở bán, mẫu hatchback này sẽ gia nhập nhóm ôtô điện đô thị, cạnh tranh cùng các sản phẩm như BYD Dolphin hay Geely EX2.

Dù vậy, giá bán và chính sách sạc vẫn là những yếu tố đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh các thương hiệu xe điện đang cạnh tranh mạnh về chi phí sử dụng tại Việt Nam.