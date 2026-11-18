MG Việt Nam vừa tổ chức buổi giới thiệu mẫu xe điện Urban dành cho giới truyền thông tại TP HCM, đồng thời triển khai hoạt động trải nghiệm sớm để khách tham dự trực tiếp tìm hiểu sản phẩm. Tại sự kiện, MG Urban xuất hiện với hai cấu hình Go và Style, trong đó chiếc xe được trưng bày thuộc phiên bản Style với màu sơn tím pastel nổi bật.

MG Urban.

Mẫu ôtô điện này được phát triển hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn đáp ứng khả năng sử dụng trên những hành trình dài. Xe có kích thước tổng thể dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm và cao 1.549 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Những thông số này hứa hẹn mang đến không gian cabin tương đối rộng rãi, đồng thời giúp xe duy trì sự linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Về ngoại thất, MG Urban sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với cụm đèn chiếu sáng phía trước sử dụng công nghệ LED Projector, đèn hậu LED và logo MG có khả năng phát sáng. Thanh giá nóc được trang bị tiêu chuẩn trên xe, trong khi khách hàng có thể lựa chọn tổng cộng sáu màu sơn ngoại thất khác nhau.

Một điểm đáng chú ý là hệ số cản gió chỉ 0,263 Cd cho thấy MG đã chú trọng đến khả năng tối ưu khí động học trong quá trình phát triển mẫu xe điện này. Hệ số cản gió thấp không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả vận hành mà còn có thể hỗ trợ giảm mức tiêu thụ năng lượng, qua đó tối ưu phạm vi di chuyển của xe sau mỗi lần sạc.

Khoang nội thất là một trong những điểm nhấn trên MG Urban 2026 khi được thiết kế theo hướng tối ưu không gian và tính tiện dụng. Hàng ghế sau có khoảng để chân lên tới 984 mm, trong khi toàn bộ cabin được bố trí 30 vị trí lưu trữ đồ dùng cá nhân. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 577 lít và có thể mở rộng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40.

Trang bị tiện nghi trên MG Urban gồm màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và bộ lọc không khí PM2.5.

Trong khi đó, phiên bản Style được bổ sung thêm nhiều trang bị cao cấp như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, chức năng sưởi vô-lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera quan sát toàn cảnh. Sự khác biệt về tiện nghi giữa hai phiên bản giúp khách hàng có thêm lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Về khả năng vận hành, MG Urban sử dụng hệ dẫn động cầu trước với mô-tơ điện có thông số khác nhau tùy phiên bản. Cụ thể, bản Go sở hữu công suất tối đa 148 mã lực, trong khi bản Style đạt 158 mã lực. Mặc dù có sự chênh lệch về công suất, mô-men xoắn cực đại của cả hai phiên bản đều đạt 250 Nm.

Xe cung cấp năm chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Đường tuyết và Tùy chỉnh, cho phép người dùng lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện đường sá. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái sinh có bốn cấp độ điều chỉnh, giúp người lái chủ động lựa chọn mức độ thu hồi năng lượng khi giảm tốc, qua đó hỗ trợ cải thiện hiệu quả sử dụng pin.

Sự khác biệt lớn giữa MG Urban Go và MG Urban Style nằm ở dung lượng pin cũng như phạm vi hoạt động. Phiên bản Go sử dụng bộ pin LFP dung lượng 42,8 kWh, cho tầm vận hành tối đa 435 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản Style được trang bị pin LFP dung lượng 53,9 kWh, nâng phạm vi di chuyển lên 530 km theo cùng tiêu chuẩn thử nghiệm.

Về khả năng nạp năng lượng, cả hai phiên bản MG Urban đều hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Theo thông tin từ hãng, trong điều kiện sạc phù hợp, bản Go cần khoảng 20 phút để nâng dung lượng pin từ 30% lên 80%, trong khi bản Style mất khoảng 21 phút cho cùng quá trình.

Ngoài ra, bộ pin LFP trên MG Urban đạt tiêu chuẩn chống nước IP68. Xe cũng sử dụng kết cấu CTB, tức tích hợp bộ pin vào cấu trúc thân xe, hướng đến tăng độ cứng vững, cải thiện khả năng bảo vệ pin và tối ưu không gian sử dụng.

Ở khía cạnh an toàn, MG Việt Nam cho biết Urban đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP. Cả hai phiên bản đều được trang bị bảy túi khí, hai vị trí lắp ghế trẻ em ISOFix cùng gói công nghệ hỗ trợ lái MG Pilot cấp độ 2. Các tính năng đáng chú ý bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa an toàn.

Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống giám sát sự hiện diện của người ngồi trong cabin, góp phần hạn chế nguy cơ bỏ quên hành khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, bên trong xe. Sự kết hợp giữa các công nghệ an toàn chủ động và hệ thống bảo vệ thụ động giúp MG Urban có thêm lợi thế khi cạnh tranh trong phân khúc ôtô điện đô thị.

Theo kế hoạch, MG Việt Nam sẽ triển khai chương trình mở bán trước dành cho Urban từ ngày 20/11/2026. Cùng thời điểm, hãng dự kiến công bố giá đặt trước và các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc sớm. Hiện tại, giá bán chính thức của hai phiên bản MG Urban Go và MG Urban Style vẫn chưa được tiết lộ. Thời gian bàn giao những chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam cũng chưa được công bố.