Mexico yêu cầu các nền tảng số tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Mexico yêu cầu các nền tảng số tăng cường bảo vệ trẻ em trước những nội dung độc hại trên môi trường trực tuyến. (Nguồn: Tech Policy Press)

Theo quy định mới, các nền tảng cần chủ động hạn chế trẻ vị thành niên tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, đồng thời nhanh chóng gỡ bỏ tài liệu độc hại trên hồ sơ của người dùng chưa thành niên.

Các doanh nghiệp có một tháng để thực hiện yêu cầu. Chính phủ Mexico cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp lập pháp nhằm xử lý những trường hợp không tuân thủ.

Theo giới chức nước này, chính phủ đã trao đổi với đại diện các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng trực tuyến, trong đó có Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X và Huawei về các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi.

Trước đó, nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Mỹ và Brazil cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định vẫn đặt ra yêu cầu cân bằng giữa an toàn trực tuyến, quyền riêng tư và tự do biểu đạt.

Hiệu quả của sắc lệnh sẽ phụ thuộc vào cách các nền tảng triển khai biện pháp bảo vệ cũng như cơ chế giám sát của cơ quan chức năng.

(theo Al Jazeera)