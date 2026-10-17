Mexico tuyên án 476 năm tù cho 3 kẻ sát hại du khách

Theo phán quyết của tòa án tại thành phố Ensenada, bang Baja California, ba bị cáo gồm Jesús Gerardo García (biệt danh “El Kekas”), Irineo Francisco và Ángel Jesús, mỗi người lĩnh án 158 năm 9 tháng tù về các tội giết người, cướp có vũ lực và cướp phương tiện.

Ba đối tượng sát hại du khách Úc và Mỹ lĩnh tổng cộng hơn 476 năm tù. Ảnh: X

Các nạn nhân gồm hai anh em người Úc là Callum và Jake Robinson cùng người bạn Mỹ Carter Redd Rhoad. Cuối tháng 4/2024, cả ba đến bãi biển Punta San José, cách thành phố Ensenada khoảng 80 km, để lướt sóng và cắm trại.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 28/4/2024, nhóm đối tượng tiếp cận ba du khách nhằm cướp lốp xe bán tải. Khi các nạn nhân chống cự, những kẻ tấn công đã nổ súng sát hại cả ba, sau đó phi tang thi thể xuống một giếng sâu hơn 15 m.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể các nạn nhân vào ngày 3/5/2024. Quá trình điều tra dẫn đến việc bắt giữ ít nhất bốn nghi phạm liên quan. Trong đó, một phụ nữ tên Ary Gisell Silva Raya, bị phát hiện giữ điện thoại của một nạn nhân, đã bị tuyên án 20 năm tù trong một thủ tục xét xử riêng.

Vụ án gây chấn động dư luận quốc tế, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh tại các điểm du lịch ven biển Mexico.