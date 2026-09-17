Mexico tổ chức duyệt binh kỷ niệm 216 năm Quốc khánh

Quốc kỳ Mexico dẫn đầu khối học viên quốc phòng. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Theo Bộ Quốc phòng Mexico, hơn 15.000 quân nhân cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị của các lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia tham gia sự kiện. Đoàn duyệt binh xuất phát từ Quảng trường Hiến pháp Zócalo, đi qua các tuyến phố và đại lộ chính của trung tâm thủ đô trước khi kết thúc tại khu Campo Marte.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã tập trung dọc tuyến đường đoàn duyệt binh đi qua. Nhiều gia đình mang theo quốc kỳ, chuẩn bị chỗ ngồi và đưa trẻ em đến theo dõi. Hình ảnh các em nhỏ mặc trang phục mô phỏng quân phục, cầm cờ Mexico xuất hiện tại nhiều khu vực. Bên cạnh các khối quân nhân, sự kiện giới thiệu nhiều phương tiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ và ứng phó thiên tai. Các đoàn xe quân sự, mô tô, lực lượng kỵ binh và chó nghiệp vụ lần lượt xuất hiện.

Khối đặc nhiệm người nhái (F.E.R). Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Một điểm đáng chú ý trong lễ duyệt binh năm nay là Mexico giới thiệu các phương tiện và công nghệ do nước này phát triển. Trong đó có 45 thiết bị bay không người lái (drone) chiến thuật cùng các dòng xe bọc thép Huracán, Cimarrón và Titán do các kỹ sư quân sự Mexico thiết kế, chế tạo. Một số xe DN-XI được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí từ xa SARAF Balam, cho phép người vận hành ngắm và điều khiển vũ khí bằng thiết bị điện tử từ bên trong xe. Trên không, 99 máy bay của Không quân Mexico và Vệ binh Quốc gia thực hiện màn bay đội hình qua khu vực Zócalo. Đây là lần đầu tiên số lượng máy bay này cùng thực hiện một đội hình bay qua khu vực trung tâm thủ đô trong khuôn khổ lễ duyệt binh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Claudia Sheinbaum nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của Mexico. Nữ nguyên thủ khẳng định Mexico “không khuất phục, không quỳ gối và không bao giờ bán mình”, đồng thời tuyên bố nước này sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa hay vùng bảo hộ của bất kỳ quốc gia nào. Tổng thống Sheinbaum nêu bật ngày 16/9 là một phần ký ức lịch sử của Mexico và nhắc nhở các thế hệ về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn chủ quyền và thực hiện công bằng xã hội. Bà đồng thời nhấn mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập bắt nguồn từ một phong trào quần chúng chống lại bất công, trong đó có sự tham gia của người dân dưới sự lãnh đạo của linh mục Miguel Hidalgo y Costilla, người được Mexico tôn vinh là “Cha của Tổ quốc”.

Nữ chiến sĩ điều khiển xe thiết giáp bọc thép trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ, khẳng định vai trò bình đẳng và quan trọng của người phụ nữ trong lực lượng vũ trang. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, chị Jaria, người dân Mexico City, cho biết đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình tham dự lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về đất nước Mexico và khuyến khích người dân tham dự sự kiện để chứng kiến những thành quả của đất nước. Trong khi đó, chị Camila Sandiaz đến từ bang San Luis Potosí đánh giá hoạt động này có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Mexico. Sự kiện giúp các em tìm hiểu về lịch sử, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với đất nước nơi các em sinh ra và lớn lên.

Anh San Diego đến từ bang San Luis Potosí cũng bày tỏ ấn tượng lễ duyệt binh năm nay, đặc biệt là hình ảnh trẻ em mặc trang phục quân đội Mexico. Theo anh, những hình ảnh này có thể tạo cảm hứng để thế hệ trẻ thêm yêu đất nước và mong muốn đóng góp, phục vụ Tổ quốc.

Bé gái cầm quốc kỳ Mexico chào mừng đoàn diễu binh. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Lễ duyệt binh ngày 16/9 là một trong những hoạt động chính nhân dịp Quốc khánh Mexico, kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi thực dân Tây Ban Nha năm 1810. Sự kiện năm nay kết hợp các nghi thức truyền thống với việc giới thiệu phương tiện, trang thiết bị và công nghệ do Mexico phát triển.