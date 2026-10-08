Mexico tìm đường giảm phụ thuộc khí đốt nhập khẩu từ Mỹ

Tháp đuốc tại nhà máy lọc dầu Dos Bocas Olmeca của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) ở bang Tabasco, Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Trước đó, Tổng Giám đốc Trung tâm kiểm soát khí đốt tự nhiên quốc gia Mexico (CENAGAS) Cuitlahuac Garcia cho biết nước này đã nhận được cảnh báo về khả năng lượng khí đốt nhập khẩu từ Mỹ qua hệ thống đường ống quốc gia giảm khoảng 20%. Theo ông, mức giảm này sẽ là “đòn giáng nghiêm trọng” đối với hệ thống năng lượng Mexico.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Mexico đã triển khai các biện pháp ứng phó với sự phối hợp giữa Trung tâm kiểm soát khí đốt tự nhiên quốc gia Mexico CENAGAS, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex), Ủy ban Điện lực Liên bang, Trung tâm Kiểm soát Năng lượng quốc gia và Bộ Năng lượng.

Ông Garcia đánh giá với các biện pháp phối hợp hiện nay, hệ thống năng lượng Mexico có thể duy trì hoạt động trong tối đa 3 ngày nếu nguồn cung khí đốt nhập khẩu bị gián đoạn hoàn toàn.

Mexico là nước nhập khẩu khí đốt từ Mỹ lớn nhất thế giới. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nguồn cung từ Mỹ đáp ứng khoảng 3/4 nhu cầu khí đốt của nước này, trong khi sản lượng tại các mỏ truyền thống trong nước đã giảm và không còn đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước thực tế này, Tổng thống Sheinbaum cho biết tăng cường tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài là một trong những trọng tâm trong chính sách năng lượng của chính phủ.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Sheinbaum đã cam kết thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, gồm điện mặt trời, điện gió và năng lượng địa nhiệt. Việc đa dạng hóa nguồn cung được kỳ vọng góp phần giảm nhu cầu sử dụng khí đốt và hạn chế sự phụ thuộc ngày càng lớn vào loại nhiên liệu này.

Bên cạnh đó, Chính phủ Mexico đang triển khai các biện pháp khác, như thu hồi lượng khí đốt hiện bị đốt bỏ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mexico cũng tìm cách khai thác các mỏ khí đốt tự nhiên phi truyền thống tại một số khu vực trong nước, đặc biệt là bang Coahuila ở miền Đông Bắc.

(theo Tân Hoa xã)