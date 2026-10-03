Mexico thúc đẩy kiểm soát nội dung bạo lực trên mạng

Ngôi trường xảy ra vụ tấn công ở bang Coahuila, miền Bắc Mexico, ngày 1-10. Ảnh: Reuters

Động thái này được đưa ra sau vụ tấn công tại một trường học ở bang Coahuila, miền Bắc Mexico, ngày 1-10, khiến một phó hiệu trưởng thiệt mạng và 4 người bị thương. Hai nghi phạm 18 tuổi được cho là đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Tổng thống Sheinbaum cho biết chính phủ muốn các nền tảng kỹ thuật số “gánh vác một phần trách nhiệm” trong việc ngăn chặn phát tán, quảng bá và lan truyền nội dung liên quan đến hành vi phạm tội và bạo lực.

Theo bà Sheinbaum, Mexico có thể xây dựng một dự luật, luật hoặc khuôn khổ pháp lý mới, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tuân thủ quy định về kiểm soát nội dung. Chính phủ cũng sẵn sàng đối thoại với các công ty công nghệ trong quá trình xây dựng chính sách.

Bà Sheinbaum cho biết biện pháp này nhằm góp phần bảo vệ thanh thiếu niên Mexico trước nguy cơ tiếp xúc với nội dung bạo lực trên mạng.

Một số quốc gia như Australia, Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu đã áp dụng quy định yêu cầu các nền tảng xử lý hoặc gỡ bỏ nội dung bạo lực. Tại Mỹ Latinh, Brazil cũng đã tăng cường trách nhiệm pháp lý của các nền tảng đối với nội dung kích động bạo lực, trong khi Argentina, Chile và Costa Rica đang xem xét các biện pháp hạn chế trẻ em tiếp cận nội dung độc hại trên mạng.

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