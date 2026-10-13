Mexico thu giữ 1,2 tấn cocaine và bắt giữ thủ lĩnh băng nhóm Mara 18

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông cáo của Bộ Hải quân Mexico cho biết lực lượng chức năng đã chặn một tàu chở 46 kiện ma túy với tổng trọng lượng khoảng hơn 1,26 tấn cocaine, cách bờ biển Huatulco, bang Oaxaca, hơn 670 km về phía Nam.

Chiến dịch có sự phối hợp của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, với sự tham gia của các đơn vị hải quân và máy bay tuần tra. Sáu người trên tàu đã bị bắt giữ. Nhà chức trách ước tính số ma túy bị thu giữ có giá trị khoảng 289 triệu peso (tương đương 16 triệu USD), đủ để sản xuất hơn 2,5 triệu liều. Tang vật và phương tiện đã được đưa đến khu vực cảng Puerto Chiapas để bàn giao cho Viện Công tố Liên bang Mexico xử lý theo quy định.

Theo số liệu chính thức, kể từ tháng 10/2024 đến nay, Hải quân Mexico đã thu giữ hơn 90 tấn cocaine trong các chiến dịch trên biển. Các chiến dịch này góp phần ngăn chặn nguồn thu của các tổ chức tội phạm, hạn chế khả năng mua vũ khí và thực hiện các hoạt động gây bạo lực.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ công dân Mexico Omar García Harfuch thông báo lực lượng chức năng nước này cũng vừa bắt giữ tại thành phố Villahermosa, thủ phủ bang Tabasco, một nghi phạm có biệt danh “El Cabra”, một trong những thủ lĩnh của băng nhóm Mara 18. Đối tượng bị El Salvador truy nã quốc tế vì bị cáo buộc liên quan đến ít nhất 15 vụ giết người, các tội phạm tình dục và hoạt động buôn bán ma túy quy mô nhỏ.

Bộ trưởng García Harfuch cho biết chiến dịch bắt giữ được triển khai với sự phối hợp của Bộ Hải quân, Bộ Quốc phòng, Vệ binh Quốc gia, Bộ An ninh và Bảo vệ công dân cùng các cơ quan chức năng bang Tabasco. Quan chức Mexico bày tỏ cảm ơn Chính phủ El Salvador đã trao đổi thông tin hỗ trợ chiến dịch, đồng thời ghi nhận sự phối hợp của Thống đốc bang Tabasco Javier May và các cơ quan địa phương.

Mara 18, còn gọi là Barrio 18, là một trong những băng nhóm tội phạm lớn có nguồn gốc từ Trung Mỹ, cùng với Mara Salvatrucha (MS-13). Tổ chức này hình thành tại Los Angeles (Mỹ), sau đó mở rộng hoạt động sang El Salvador, Guatemala và Honduras, liên quan đến các vụ giết người, tống tiền, buôn bán ma túy và tranh giành địa bàn. Tại El Salvador, Barrio 18 là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch do Tổng thống Nayib Bukele triển khai từ tháng 3/2022 nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm.